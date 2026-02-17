Την παραίτησή του από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της Hyatt υπέβαλε τη Δευτέρα ο Τόμας Πρίτσκερ. Η απόφαση ελήφθη μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία φέρνουν στο φως λεπτομέρειες για τις διασυνδέσεις του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο 75χρονος δισεκατομμυριούχος κληρονόμος αναφέρει σε δήλωσή του ότι αποφάσισε να αποσυρθεί έπειτα από συζητήσεις με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Πρίτσκερ διατήρησε επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν πολύ μετά το 2008 και την πρώτη καταδίκη του χρηματιστή για εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ περίμενε να δικαστεί για σεξουαλικό τράφικινγκ ανηλίκων.

«Μια χρηστή διαχείριση (…) σημαίνει να προστατεύω τη Hyatt, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σχέσεών μου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, για τις οποίες μετανιώνω βαθιά», αναφέρει ο Πρίτσκερ σε ανακοίνωσή του που αναδημοσιεύθηκε από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τράφικινγκ ανηλίκων για λογαριασμό του Έπσταϊν.

«Επέδειξα τρομερά κακή κρίση διατηρώντας επαφή μαζί τους και δεν υπάρχει δικαιολογία για το γεγονός ότι δεν πήρα νωρίτερα αποστάσεις. Καταδικάζω τις πράξεις και τη ζημιά που προκλήθηκε από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ και αισθάνομαι βαθιά θλίψη για τον πόνο που προκάλεσαν στα θύματά τους».

Χωρίς να αναφέρει τον Έπσταϊν, ο όμιλος Hyatt δήλωσε απλώς με ανακοίνωσή του ότι ο Πρίτσκερ αποσύρεται από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ότι δεν θα είναι υποψήφιος για να εκλεγεί στο συμβούλιο κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που είναι προγραμματισμένη για το Μάιο.

Έγγραφα, που δημοσιοποιήθηκαν στη διάρκεια των ερευνών σχετικά με τον Έπσταϊν, έδειξαν ότι ο Πρίτσκερ παρέμεινε σε τακτική επαφή με τον Έπσταϊν στη διάρκεια των ετών. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρονολογείται από το 2018 και στην οποία ο Έπσταϊν ζητούσε από τον Πρίτσκερ να τον βοηθήσει να κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία για μια γυναίκα που θα ταξίδευε στην Ασία.

Η γυναίκα αυτή είχε πει στον Πρίτσκερ ότι «θα προσπαθούσε να βρει μια νέα φιλεναδούλα για τον Τζέφρι», στο οποίο ο Πρίτσκερ απάντησε: «Η Δύναμη ας είναι μαζί σας».

Η αναφορά του ονόματος ενός προσώπου στον φάκελο Έπσταϊν δεν σημαίνει εκ των προτέρων πως το εν λόγω πρόσωπο έχει κάνει κάποια μεμπτή πράξη. Όμως τα εκατομμύρια των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη δείχνουν τουλάχιστον σχέσεις με τον σεξουαλικό εγκληματία Έπστιν ή με το περιβάλλον του.

Έτσι πολλές προσωπικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό τον φάκελο έχουν παραιτηθεί από τα καθήκοντά τους μετά τη δημοσιοποίησή του. Την περασμένη εβδομάδα, η επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Goldman Sachs, Κάθριν Ρούμελερ, παραιτήθηκε επίσης λόγω των σχέσεών της με τον Έπσταϊν.

Ο πατέρας του Πρίτσκερ, ο Τζέι Πρίτσκερ, δημιούργησε την αλυσίδα ξενοδοχείων Hyatt αρχίζοντας τη δεκαετία του 1950 από ένα και μόνο ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες. Η οικογένεια εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην εταιρεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.