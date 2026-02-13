Νέες αντιδράσεις πυροδότησε ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, με μια σοκαριστική εξομολόγηση για το παρελθόν του. Μιλώντας στο podcast του Τέο Βον, ο RFK Jr δήλωσε κυνικά πως δεν έχει καμία φοβία για τα μικρόβια, υπενθυμίζοντας τις μέρες των εξαρτήσεών του, όταν -όπως είπε- «σνίφαρε κοκαΐνη από καπάκια τουαλέτας».

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη μάχη των δύο ανδρών με τις εξαρτήσεις και αποκάλυψαν πως κατά τη διάρκεια της καραντίνας είχαν στήσει μια «πειρατική» ομάδα υποστήριξης.

Ο Κένεντι, αναφερόμενος στην πολυετή μάχη του με τον αλκοολισμό και τις ουσίες, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν φοβάμαι τα μικρόβια. Παλιά σνίφαρα κοκαΐνη από καπάκια τουαλέτας». Πίσω από το προκλητικό σχόλιο, όμως, αναγνώρισε τον κίνδυνο της υποτροπής, χαρακτηρίζοντας την εξάρτηση «θανατηφόρα ασθένεια». «Αν δεν τη θεραπεύω καθημερινά, πηγαίνοντας σε συναντήσεις, η ζωή μου θα διαλυθεί», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο:

🛑RFK Jr. just said: “I’m not scared of a germ. I used to snort cocaine off toilet seats.”



72-year-old HHS Secretary shared an example from his own life and said that Narcotics Anonymous helped him overcome his addiction.



Kennedy Jr. was actively using drugs for about 14 years. pic.twitter.com/O7EXGy7Q9n — NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2026

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, έχοντας δηλώσει ένοχος για κακούργημα σχετικά με την κατοχή ηρωίνης, η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά ξεκίνησε όταν ήταν έφηβος, καθώς πάλευε να διαχειριστεί τη δολοφονία του πατέρα του.