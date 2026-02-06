Η εποχή που τα βίντεο που φτιάχνονταν μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης έμοιαζαν με παραμορφωμένες καρικατούρες φτάνει στο τέλος της. Μέχρι πρότινος, το viral βίντεο με τον Γουίλ Σμιθ να τρώει μακαρόνια αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα των τεχνικών ορίων του AI. Σήμερα, όμως, τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη.

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα έκδοση του μοντέλου Kling, αναδεικνύουν μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Πλέον, η εικόνα και ο ήχος είναι τόσο δεμένα και καθαρά, που έχει χαθεί εκείνη η «ψεύτικη» αίσθηση που είχαν τα πρώτα βίντεο, τα οποία έμοιαζαν σαν κακά κινούμενα σχέδια.

Δείτε τη σύγκριση του λογαριασμού Wasted στο Instagram: