Μία μητέρα από την Αυστραλία περιέγραψε τη δραματική στιγμή που αναγκάστηκε να πάρει μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις της ζωής της, στέλνοντας τον 13χρονο γιο της να κολυμπήσει τέσσερα χιλιόμετρα σε φουρτουνιασμένη θάλασσα, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια, όταν η οικογένειά τους παρασύρθηκε στα ανοιχτά.

Η Τζοάν Απέλμπι, 47 ετών, βρισκόταν μαζί με τα τρία παιδιά της σε καγιάκ και φουσκωτές σανίδες paddleboard, όταν ισχυροί άνεμοι τους έσπρωξαν στη θάλασσα. Η οικογένεια εντοπίστηκε τελικά 14 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή στο Κουιντάλαπ, περίπου 250 χιλιόμετρα νότια του Περθ, την Παρασκευή.

Ο 13χρονος γιος της, ο Όστιν Απέλμπι, πήδηξε από το καγιάκ του και ξεκίνησε να κολυμπά προς την ακτή. Τα πρώτα δύο χιλιόμετρα τα διένυσε φορώντας σωσίβιο, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε για το τελευταίο και πιο εξαντλητικό κομμάτι της διαδρομής. Τελικά κατάφερε να βγει από το νερό και χάρη στις λεπτομερείς περιγραφές που έδωσε για τα καγιάκ και τις σανίδες paddleboard, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν την εγκλωβισμένη οικογένεια μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

«Μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που πήρα ποτέ ήταν να πω στον Όστιν να προσπαθήσει να φτάσει στην ακτή και να ζητήσει βοήθεια», δήλωσε η Τζοάν Απέλμπι, σύμφωνα με το WA Today. «Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρό, πολύ γρήγορα. Έβλεπα τον κίνδυνο της κατάστασης, το πόσο μας τραβούσε όλο και πιο μέσα, ενώ τα κύματα συνέχιζαν να δυναμώνουν», συμπλήρωσε.

Αφού έφτασε τελικά στην παραλία, ο Όστιν χρειάστηκε να τρέξει ακόμη δύο χιλιόμετρα για να βρει τηλέφωνο και να καλέσει τις τοπικές Αρχές. Στις 20:30 ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή της Υδάτινης Αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας, εθελοντών διασωστών και ελικοπτέρου. Η μητέρα, ο 12χρονος γιος και η οκτάχρονη κόρη της εντοπίστηκαν μέσα σε μία ώρα και ρυμουλκήθηκαν με διασωστικό σκάφος πίσω στην ακτή.

Η εξαντλημένη μητέρα περιέγραψε τον φόβο που ένιωσε, σκεπτόμενη ότι ίσως να μην ερχόταν κανείς να τους σώσει. «Ήταν τρομακτικό για αρκετή ώρα και έχασα και τα γυαλιά μου, οπότε δεν έβλεπα σχεδόν τίποτα, ενώ ήξερα ότι βρισκόμασταν πάρα πολύ μακριά», είπε. Αναφερόμενη στον γιο της, πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη λέξη να τον περιγράψει από το “περήφανη”. Έμεινα άφωνη από την προσπάθειά του. Αλλά ταυτόχρονα ήξερα ότι μπορούσε να το κάνει».

Ο ίδιος ο Όστιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι κατά τη διάρκεια της πολύωρης προσπάθειας επαναλάμβανε στον εαυτό του τη φράση «απλώς συνέχισε να κολυμπάς». «Έλεγα συνέχεια “όχι σήμερα, όχι σήμερα”. Έκανα πρόσθιο, ελεύθερο και ύπτιο. Όταν πάτησα στον πάτο της παραλίας, απλώς κατέρρευσα», είπε στο Sky News την Τρίτη, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια έπρεπε να τρέξει άλλα δύο χιλιόμετρα μέχρι να βρει τηλέφωνο.

Ο επιθεωρητής της Αστυνομίας της Νοτιοδυτικής Αυστραλίας, Τζέιμς Μπράντλεϊ, εξήρε τον 13χρονο για τις ακριβείς περιγραφές που έδωσε στους διασώστες. «Οι ενέργειες του 13χρονου αγοριού δεν μπορούν να επαινεθούν αρκετά», δήλωσε, τονίζοντας ότι «η αποφασιστικότητα και το θάρρος του έσωσαν τελικά τη ζωή της μητέρας και των αδελφών του».

Όλα τα μέλη της οικογένειας εξετάστηκαν από διασώστες και μεταφέρθηκαν στο Busselton Health Campus, ενώ συναντήθηκαν με τα σωστικά συνεργεία μετά το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να τα ευχαριστήσουν. Ο επιθεωρητής Μπράντλεϊ πρόσθεσε ότι η χρήση σωσιβίων από την οικογένεια συνέβαλε καθοριστικά στην επιβίωσή τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους τους παραθεριστές.