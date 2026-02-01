«To Ιράν διαπραγματεύεται σοβαρά μαζί μας κι ελπίζω να κάνει πρόταση που θα είναι αποδεκτή», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο όπου και από την πλευρά της Τεχεράνης ο ανώτατος διαπραγματευτής, Αλί Λαριτζανί, κάνει λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες.

Παρ’ όλα αυτά, η εξαγγελθείσα ιρανική ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ, σε περιοχή όπου βρίσκεται σε απόσταση βολής ο 5ος Αμερικανικός Στόλος που εδρεύει στο Μπαχρέιν, κρατά ζωντανά τα σενάρια επικίνδυνης κλιμάκωσης.

U.S. President Donald Trump on Iran:



Reporter: "Sir, could you give us on an update on where your thinking is right now with Iran? If you have made a final decision on what you wanna do?"



Trump: "I certainly can't tell you that, but we do have really big powerful ships heading…

Την ίδια στιγμή, ερωτήματα εγείρουν οι εκρήξεις που σημειώθηκαν σε δύο πόλεις του νότιου Ιράν, ακριβώς στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, με συνολικό απολογισμό έξι νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Στο λιμάνι στρατηγικής σημασίας Μπαντάρ Αμπάς, μία έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών και τραυμάτισε 14 ακόμη ανθρώπους αποδίδεται, σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές, σε διαρροή αερίου. Η ίδια αιτιολόγηση δόθηκε και για το περιστατικό στην πόλη Αχβάζ, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά ότι οι εκρήξεις συνδέονται με απόπειρα στοχοποίησης του αρχηγού του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ και το Ισραήλ αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στα συμβάντα.

One day before a planned naval drill by Iran in the Strait of Hormuz, an explosion tore through an apartment building Saturday in the Iranian port city of Bandar Abbas, which sits on the strait.



The blast killed a 4-year-old girl as local media footage purportedly showed a…

Παρά τις διαψεύσεις, Ισραηλινοί αξιωματούχοι κάνουν λόγο για αυξημένη επιφυλακή, όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του ΕΡΤnews στο Τελ Αβίβ, Αδαμαντία Λιόλιου. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο Ασφαλείας με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε δημόσια παρέμβασή του, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ τόνισε, μιλώντας στην ισραηλινή τηλεόραση, ότι « ο τράμπ ποτέ δεν κάνει κενές απειλές και δεν θα απογοητεύσει τον λαό του Ιράν που διαμαρτύρεται κατά του καθεστώτος».

«Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι σε κατάσταση πανικού», αναφέρει ανάρτηση από το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, υπενθυμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει επισήμως την επίλεκτη αυτή δύναμη του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση.

Donald J. Trump Truth Social Post of Video 12:13 PM EST 01.31.26



President Trump posted video from @koshercockney of what is happening now in Iran:



"🚨HAPPENING NOW – Tehran



"🚨HAPPENING NOW – Tehran

The IRGC are in panic mode, fully sh*tting their pants."

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι στις « ναυτικές βολές» που θα πραγματοποιηθούν στα Στενά του Ορμούζ, πέραν του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, αναμένεται να συμμετάσχουν και δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης εκπαιδεύονται σε σενάρια ασύμμετρου πολέμου, χρησιμοποιώντας ταχύπλοα για επιχειρήσεις σαμποτάζ, καθώς και θαλάσσια και εναέρια μη επανδρωμένα μέσα.

— 🇮🇷/🇨🇳/🇷🇺 JUST IN:



Fars News clarifies that the joint Iran-Russia-China navy exercises will be held at the end of February, not next week



Fars News clarifies that the joint Iran-Russia-China navy exercises will be held at the end of February, not next week

The exercises in the Strait of Hormuz, by the IRGC Navy, will take place starting on Sunday.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, απηύθυνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επανέλαβε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν μπορεί να εξαλειφθεί.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν επεδίωξε ποτέ τη σύγκρουση. Παράλληλα, κατηγόρησε τους ηγέτες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι «εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα του Ιράν, υποκίνησαν αναταραχές και παρείχαν στον λαό τα μέσα για να διαμελίσουν το έθνος», υποστηρίζοντας πως οι ίδιες δυνάμεις αξιοποίησαν την οικονομική πίεση για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Στο παρασκήνιο, βρίσκεται σε εξέλιξη διπλωματική πρωτοβουλία του Κατάρ με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης.