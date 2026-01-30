Την κινηματογραφική του μητέρα από το «Μόνος στο Σπίτι» αποχαιρέτησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν με ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση. Ο ηθοποιός είπε το δικό του «αντίο» στην ηθοποιό Κάθριν Ο’ Χάρα η οποία υποδύθηκε στις δύο ταινίες «Μόνος στο Σπίτι» τη μητέρα του.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Μακόλεϊ Κάλκιν δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι», αλλά και μία φωτογραφία από τη μέρα που απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, όπου εκείνη στέκεται περήφαν στο πλευρό του.

Στην ανάρτησή του, την αποκάλεσε μητέρα και εξομολογήθηκε πως δεν πρόλαβε να της εκμυστηρευτεί όσα ήθελε, αφού θεωρούσε ότι θα μοιραζόντουσαν πολλά χρόνια ακόμη.

«Μαμά, νόμιζα πως είχαμε χρόνο. Ήθελα και άλλο. Ήθελα να κάθομαι σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ηθοποιός Κάθριν Ο’ Χάρα πέθανε σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή 30/01 βυθίζοντας σε θλίψη τους θαυμαστές της.