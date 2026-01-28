Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, η οποία στο παρελθόν ήταν ο βασικός προμηθευτής της χώρας, δεν έχει στείλει πρόσφατα ούτε πετρέλαιο ούτε χρήματα στην Αβάνα.

Στον απόηχο της επιχείρησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει κάνει λόγο για ενέργειες κατά της Κούβας και για αυξημένη πίεση προς την πολιτική της ηγεσία.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να σταματήσει τη ροή πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα, διαχρονικό υποστηρικτή της Κούβας.

«Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα. Η Κούβα είναι πραγματικά ένα έθνος που βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάρρευση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τρίτη.

«Ξέρετε, έπαιρναν τα χρήματά τους από τη Βενεζουέλα. Έπαιρναν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον θα «διοικεί» τη Βενεζουέλα, όπου η πρώην αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέλαβε προσωρινή πρόεδρος και κυβερνά τη χώρα υπό αμερικανική εποπτεία.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει αναφέρει ότι η αμερικανική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθη ο Μαδούρο συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ειδικοί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η έμφαση του Τραμπ στην εκμετάλλευση του πετρελαίου της Βενεζουέλας παραπέμπει σε ιμπεριαλιστική προσέγγιση και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις αμερικανικές προσπάθειες να παρουσιαστεί η σύλληψη του Μαδούρο ως επιχείρηση επιβολής του νόμου με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει καμία ηθική νομιμοποίηση να επιβάλει συμφωνία στην Κούβα, μετά την πρόταση του Τραμπ ότι το κομμουνιστικό νησί θα έπρεπε να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.