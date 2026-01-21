Επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων της Ουκρανίας έπληξε δήμους στη νότια Ρωσία, τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους και προκαλώντας την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο κυβερνήτης της Δημοκρατίας Αντιγκέγια, στον βόρειο Καύκασο, ο Μουράτ Κουμπίλοφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι drone έπληξε πολυκατοικία σε χωριό στην περιοχή Ταχταμουκάισκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί. Επτά από τους τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομείο, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε τουλάχιστον 15 οχήματα στις φλόγες.

Στην γειτονική περιφέρεια Κρασναντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ ανέφερε ότι drone κατέπεσε κοντά σε πολυκατοικία σε κοινότητα νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας «177 διαμερισμάτων» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτίριο κι άνοιξαν κέντρα υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Καντράτιεφ, δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές σε επιδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκα-Αχτάρσκ. Ακόμη, θραύσματα drones κατέπεσαν στο έδαφος στη Σότσι, την κυριότερη παραθαλάσσια πόλη στην περιοχή, αλλά δεν αναφέρθηκαν ζημιές, κατά τον αξιωματούχο.