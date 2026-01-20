Επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν μια νέα φορητή συσκευή – κολάρο που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να βοηθήσει ασθενείς να ανακτήσουν την ομιλία τους μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, χωρίς την ανάγκη επεμβατικών εμφυτευμάτων εγκεφάλου.

Η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση και στον καθαρισμό της, ονομάζεται Revoice, και αναπτύχθηκε από μια ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Χρησιμοποιεί ένα μείγμα υπερευαίσθητων αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης για την αποκωδικοποίηση σημάτων ομιλίας και συναισθηματικών σημάτων. Κατασκευασμένη για ασθενείς με δυσαρθρία, μια πάθηση που ακολουθεί το εγκεφαλικό επεισόδιο και προκαλείται από εξασθενημένους μύες στο πρόσωπο, το στόμα και τον λαιμό, η συσκευή χρησιμοποιεί δύο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζονται τα σήματα ταυτόχρονα.

Από τη μία, το ένα σύστημα ανασυνθέτει από δονήσεις του λαιμού θραύσματα λέξεων που λέγονται σιωπηλά, ενώ το άλλο ερμηνεύει συναισθηματικά και συμφραζόμενα σήματα, όπως την ώρα της ημέρας ή τις καιρικές συνθήκες, για να επεκτείνει σύντομες φράσεις σε ολοκληρωμένες προτάσεις.

Φορητή ανάκτηση φωνής

Αντί να βασίζεται σε χειρουργικά εμφυτευμένα ηλεκτρόδια εγκεφάλου, το Revoice καταγράφει τον καρδιακό ρυθμό του χρήστη μαζί με μικροσκοπικές δονήσεις από τους μύες του λαιμού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τα σήματα για να ανακατασκευάσει τις λέξεις και τις προτάσεις που επιθυμεί σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το σύστημα επιτρέπει την ομιλία που ακούγεται φυσική και ρευστή, αντί για ρομποτική ή υπερβολικά απλοποιημένη. Με επικεφαλής τον Luigi Occhipinti, PhD, καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών, η μελέτη περιελάμβανε πέντε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και δυσαρθρία. Η συσκευή πέτυχε ποσοστό σφάλματος λέξεων μόλις 4,2% και ποσοστό σφάλματος προτάσεων 2,9%.

«Όταν οι άνθρωποι έχουν δυσαρθρία μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί να είναι εξαιρετικά απογοητευτικό για αυτούς, επειδή ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να πουν, αλλά δυσκολεύονται σωματικά να το πουν, καθώς τα σήματα μεταξύ του εγκεφάλου και του λαιμού τους έχουν μπερδευτεί από το εγκεφαλικό επεισόδιο», δήλωσε ο Occhipinti. Ο Occhipinti είπε ότι η απογοήτευση μπορεί να είναι βαθιά, επηρεάζοντας όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους. Ο τυπικός χρόνος ανάρρωσης από δυσαρθρία ποικίλλει από μερικούς μήνες έως ένα έτος ή και περισσότερο.

Βοηθώντας τους ασθενείς να μιλήσουν

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το Revoice ξεχωρίζει και για την πρακτικότητά του. Η συσκευή είναι ελαφριά, πλένεται εύκολα και είναι σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση. Λειτουργεί με ένα ενσωματωμένο γλωσσικό μοντέλο, που απαιτεί ελάχιστη ισχύ. «Και καθώς πολλοί ασθενείς τελικά ανακτούν το μεγαλύτερο μέρος ή ολόκληρη την ομιλία τους, δεν υπάρχει ανάγκη για επεμβατικά εμφυτεύματα εγκεφάλου, αλλά υπάρχει έντονη ανάγκη για λύσεις ομιλίας που είναι πιο διαισθητικές και φορητές», αποκάλυψε ο Occhipinti.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering, εκτός από την αποκατάσταση εγκεφαλικού επεισοδίου, η τεχνολογία της συσκευής θα μπορούσε να υποστηρίξει και άτομα με άλλες νευρολογικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον ή της νόσου του κινητικού νευρώνα, όπου η υποβάθμιση της ομιλίας είναι προοδευτική. «Πρόκειται για την επιστροφή της ανεξαρτησίας του ανθρώπου», κατέληξε ο Occhipinti. «Η επικοινωνία είναι θεμελιώδης για την αξιοπρέπεια και την ανάρρωση».