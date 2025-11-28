Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νάιτζελ Φάρατζ και το BBC παίρνει νέα τροπή, μετά από μια απρόσμενη και ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τη συγγραφέα και ιστορικό, Λίσα Χίλτον, μακιγέρ του BBC φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει σωματικά υγρά στα πινέλα μακιγιάζ κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του Φάρατζ για τηλεοπτικές εμφανίσεις στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Η Χίλτον, η οποία έχει παρουσιάσει ντοκιμαντέρ του BBC και διαθέτει σημαντική παρουσία στον χώρο των βρετανικών μέσων, υποστηρίζει στο περιοδικό The Critic ότι έλαβε την πληροφορία από «βετεράνο της πρωινής ζώνης» του οργανισμού. Ο συγκεκριμένος συνεργάτης, όπως αναφέρει, της περιέγραψε ένα «εξαιρετικά δημιουργικό» εύρος φυσικών ουσιών που υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνταν στα πινέλα. Η ίδια δεν κατονομάζει πρόσωπα και δεν προσκομίζει αποδείξεις, ωστόσο η σοβαρότητα των ισχυρισμών έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Μεταξύ των ουσιών που, όπως αναφέρθηκε, φέρονται να χρησιμοποιούνται, περιλαμβανόταν ανθρώπινο σάλιο και άλλα σωματικά υγρά. Αν και πρόκειται για καταγγελίες που αγγίζουν τα όρια του απίθανου, η Χίλτον επιμένει ότι η πληροφορία της προήλθε από άτομο με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ερωτηθείς σχετικά, επέλεξε να μην κάνει κανένα σχόλιο. Η στάση του δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο ηγέτης του Reform UK έχει συγκρουστεί πολλές φορές με το BBC, κατηγορώντας το για συστηματική μεροληψία εις βάρος του και για φιλοευρωπαϊκή στάση. Το περασμένο έτος είχε φτάσει στο σημείο να ανακοινώσει ότι θα «μποϊκοτάρει» τον οργανισμό, κατηγορώντας τον ότι ενήργησε ως «πολιτικός παράγοντας» στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

EDEN CONFIDENTIAL: Make-up artists 'used bodily fluids on Farage during BBC appearances', insider claims https://t.co/DjkSBfgter — Daily Mail (@DailyMail) November 28, 2025

Παράλληλα, ο Φάρατζ βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά από ισχυρισμούς, τους οποίους ο ίδιος αρνείται, ότι είχε εκστομίσει ρατσιστικές ύβρεις την περίοδο των μαθητικών του χρόνων στο Dulwich College τη δεκαετία του 1970. Οι επίμαχες αναφορές, οι οποίες ανασύρθηκαν μετά από πολλές δεκαετίες, οδήγησαν σε νέο κύκλο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Στο μεταξύ, το BBC δεν προχώρησε σε επίσημη δήλωση για το θέμα των πινέλων, όμως πηγές από τον οργανισμό υποστηρίζουν ότι οι ισχυρισμοί είναι «απολύτως ψευδείς» και δεν συνάδουν με καμία πρακτική ή συμπεριφορά στις παραγωγές του. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση για πιθανή διερεύνηση, είτε από το ίδιο το BBC είτε από ανεξάρτητο φορέα.

Παρότι οι καταγγελίες δεν συνοδεύονται από στοιχεία και παραμένουν ανεπιβεβαίωτες, έχουν πυροδοτήσει τη συζήτηση γύρω από το κλίμα πόλωσης μεταξύ του Φάρατζ και του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου. Η υπόθεση, ακόμη κι αν αποδειχθεί αβάσιμη, προβάλλει μια εικόνα έντονης καχυποψίας που χαρακτηρίζει τη σχέση πολιτικών προσωπικοτήτων με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό προστίθεται στο μακροσκελές ιστορικό αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε έναν από τους πιο διχαστικούς πολιτικούς της χώρας και τον σημαντικότερο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν το BBC θα προχωρήσει σε κάποια επίσημη απάντηση πέραν των ανεπίσημων διαψεύσεων ή αν οι καταγγελίες θα καταλήξουν να θεωρηθούν ακόμα ένα επεισόδιο σε μια μακρά αλυσίδα πολιτικο-μιντιακών συγκρούσεων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.