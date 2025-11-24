Έντονη αναστάτωση σημειώθηκε στην αυστραλιανή Γερουσία, όταν η γερουσιαστής του One Nation, Πολίν Χάνσον, εμφανίστηκε στην αίθουσα φορώντας μπούρκα. Η εμφάνιση αυτή δεν ήταν τυχαία, αποτελούσε πολιτική διαμαρτυρία, καθώς λίγα λεπτά νωρίτερα είχε απορριφθεί το αίτημά της να καταθέσει νομοσχέδιο για την πανεθνική απαγόρευση της μπούρκα και άλλων καλυμμάτων προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Η Πολίν Χάνσον είναι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές προσωπικότητες στην Αυστραλία. Η μπούρκα, την οποία φορούν ορισμένες μουσουλμάνες γυναίκες, έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από την ίδια ως σύμβολο για να προωθήσει τις θέσεις της. Η σημερινή της ενέργεια ήταν η δεύτερη φορά που το έκανε στο Κοινοβούλιο – η πρώτη ήταν το 2017.

Από τις πρώτες που αντέδρασαν ήταν η γερουσιαστής Φατίμα Πέιμαν, μία από τις λίγες μουσουλμάνες στην αυστραλιανή πολιτική σκηνή. Θεώρησε ότι το να φορέσει κάποιος την μπούρκα ως «προβοκάτσια» μέσα στο Κοινοβούλιο είναι πράξη που προσβάλλει μια ολόκληρη θρησκευτική κοινότητα.

Η Πέιμαν τη ρώτησε ειρωνικά: «Μόλις ήρθες από το Αφγανιστάν; Ντροπή σου», προσπαθώντας να τονίσει ότι η χειρονομία της Χάνσον αντιμετωπίζεται ως χλευασμός απέναντι στο Ισλάμ και στις γυναίκες που όντως φορούν τη συγκεκριμένη ενδυμασία για θρησκευτικούς λόγους.

Έντονες οι αντιδράσεις στο Κοινοβούλιο από την κίνηση της Χάνσον

Η ένταση δεν έμεινε εκεί. Γερουσιαστές και ανεξάρτητοι βουλευτές σηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι, ζητώντας να σταματήσει η διαδικασία μέχρι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Η ηγέτις των Εργατικών στη Γερουσία, Πένι Γουόνγκ, υπογράμμισε πως τα μέλη του Κοινοβουλίου εκπροσωπούν πολίτες όλων των θρησκειών και πρέπει να δείχνουν σεβασμό προς όλους. Υπενθύμισε επίσης ότι το 2017 ο τότε γερουσιαστής Τζορτζ Μπράντις είχε καταγγείλει δημόσια τη Χάνσον για παρόμοια ενέργεια, λέγοντας ότι τέτοιες πράξεις θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, και η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Γερουσία, Αν Ρούστον, καταδίκασε την εμφάνιση της Χάνσον, θεωρώντας την αντίθετη με τα ήθη της Γερουσίας.

Η πρόεδρος της Γερουσίας, Σου Λάινς, θεώρησε ότι η εμφάνιση αυτή διαταράσσει τη διαδικασία και παραβιάζει τους κανόνες ευπρεπούς συμπεριφοράς στο Κοινοβούλιο. Έτσι διέταξε τη Χάνσον είτε να αφαιρέσει την μπούρκα και να συνεχίσει, είτε να αποχωρήσει από την αίθουσα.

Η Χάνσον αρνήθηκε και έτσι η Γερουσία ψήφισε υπέρ της απομάκρυνσής της, σύμφωνα με το rebelnews.

Όπως ανέφερε η Χάνσον σε ανάρτησή της στο Facebook, έπειτα από το σκηνικό: «Σήμερα, η Γερουσία σταμάτησε την εισαγωγή του νομοσχεδίου μου για την “Απαγόρευση της μπούρκα και άλλων πλήρων καλυμμάτων προσώπου σε δημόσιους χώρους”. Παρά το γεγονός ότι η απαγόρευση ισχύει σε 24 χώρες σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένων και ισλαμικών χωρών), οι υποκριτές στο κοινοβούλιό μας απέρριψαν το νομοσχέδιό μου».

«Έτσι, αφού το κοινοβούλιο δεν θέλει να το απαγορεύσει, θα φορέσω αυτό το καταπιεστικό, ριζοσπαστικό, μη θρησκευτικό κάλυμμα κεφαλιού που θέτει σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και την κακομεταχείριση των γυναικών, μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, ώστε κάθε Αυστραλός να γνωρίζει τι διακυβεύεται. Αν δεν θέλουν να το φοράω -ας απαγορεύσουν την μπούρκα», κατέληξε η ανάρτηση.