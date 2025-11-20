Πολιτικό σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η αναφορά, σε συνέδριο δημάρχων, του επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Ο Γάλλος στρατηγός, μιλώντας για την κρίση με τη Ρωσία και απευθυνόμενος στους Γάλλους δημάρχους, τους κάλεσε στις επικοινωνίες τους με τους δημότες τους να κάνουν λόγο για την «ψυχική δύναμη» που απαιτείται ούτως ώστε αν απαιτηθεί «να αποδεχθούν οι Γάλλοι να υποφέρουν για να προστατεύσουν αυτό που είναι».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις, των οποίων κοινός τόπος ήταν ότι ο Γάλλος στρατηγός υπερέβη τον ρόλο του. Θέλοντας να καταλαγιάσει αυτές τις αντιδράσεις, εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν αναφερόταν στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, οι οποίες είναι «τα παιδιά του Έθνους».

Οδηγίες προετοιμασίας σε περίπτωση κρίσης έδωσε η Γαλλία στους πολίτες

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι «μια χώρα που δεν είναι σε θέση να αμυνθεί θα κληθεί να υποταχθεί» και ότι «μια χώρα που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είναι μια αδύναμη χώρα». Μέσα σε αυτό το κλίμα, η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα μία ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Γάλλους να είναι πάντα έτοιμοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων, είτε πολεμικών, είτε φυσικών καταστροφών, είτε οικολογικών, είτε υγειονομικών κ.λπ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ειδικότερα με ποιον τρόπο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για να επιβιώσουν τις πρώτες 72 ώρες μίας μεγάλης κρίσης. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές συνιστούν να υπάρχει σε κάθε σπίτι ένα κουτί με τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, τρόφιμα, είδη υγιεινής, ραδιόφωνο, μπαταρίες, νερό κ.ά.