«Θρίλερ» εκτυλίχθηκε στην Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς οι αρχικές καταγραφές για νέο σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή σήμαναν αμέσως συναγερμό.

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κύπρο στις 16:23 το απόγευμα της Τετάρτης. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε, αρχικά, πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 Ρίχτερ. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει λόγο για δόνηση 5,3 Ρίχτερ -οι αρχικές εκτιμήσεις του ανέφεραν πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,9 Ρίχτερ, καταγραφή που αργότερα αναθεωρήθηκε.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτές, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 14 Χλμ. Για την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ ο κ. Λέκκας τόνισε πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, σχετικά με το εάν πρόκειται για τον κύριο σεισμό -μάλιστα, είπε πως δεν πρόκειται για μια τυπική σεισμολογική ακολουθία και πως το φαινόμενο παρακολουθείται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στον Λίβανο και το Ισραήλ. Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σημειώθηκε άλλη ισχυρή δόνηση, μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έγινε αισθητή σε όλη την Κύπρο, αλλά και σε περιοχές της Τουρκίας.