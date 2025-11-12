Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Κύπρο.

Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, εντοπίζεται 48 χλμ. δυτικά της Λεμεσού και 10 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Πάφου.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στην αρχική του εκτίμηση, κάνει λόγο για σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 306 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).

Στις μεγάλες πόλεις, ο κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

People gathering outside their offices in Nicosia after the earthquake in Paphos, Cyprus. pic.twitter.com/YrfIo5o2i1 — Rutger (@HRutger14) November 12, 2025

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας, ενώ έχουν ακολουθήσει και δυνατοί μετασεισμοί.