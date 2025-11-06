Ένα ζευγάρι που έκανε σεξ ενώ οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 140 χιλιομέτρων/ώρα παραλίγο να προκαλέσει μποτιλιάρισμα σε αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν το ζευγάρι, 37 και 33 ετών, εθεάθη να κάνει ελιγμούς στην αυτοκινητόδρομο Α1 καθώς κατευθυνόταν προς το Ντόρτμουντ τη Δευτέρα.

Ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου 144 χιλιομέτρων την ώρα, το Ford στο οποίο επέβαιναν παραλίγο να βγει από το δρόμο αρκετές φορές.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι, σε ένα σημείο, το όχημα έστριψε τόσο απότομα προς τα δεξιά που ένα φορτηγό αναγκάστηκε να βγει στην άκρη του δρόμου.

Ένας μάρτυρας που πέρασε με το αυτοκίνητό του δίπλα από το όχημα του ζευγαριού κάλεσε την αστυνομία όταν είδε τον άνδρα οδηγό και τη γυναίκα επιβάτη να κάνουν σεξ.

Το ζευγάρι συνελήφθη σε ένα βενζινάδικο λίγο έξω από την πόλη του Μίνστερ και ο άνδρας κατηγορείται για επικίνδυνη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Το γερμανικό οδικό δίκτυο Autobahn, το ομοσπονδιακό σύστημα αυτοκινητοδρόμων, είναι γνωστό για τα μεγάλα τμήματα του χωρίς ανώτατα όρια ταχύτητας, ωστόσο δεν είναι όλα τα τμήματά του χωρίς περιορισμούς, αναφέρει η Daily Mail.

Τα όρια ταχύτητας ισχύουν σε περίπου 30% των δρόμων. Ένα επιπλέον 9% χρησιμοποιεί συστήματα κυκλοφορίας για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία. Ορισμένα τμήματα έχουν αυστηρά όρια, ειδικά σε περιοχές με περισσότερη κυκλοφορία ή υψηλότερο κίνδυνο.

Τον Ιούλιο, ένας οδηγός που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα συνελήφθη να κινείται στον αυτοκινητόδρομο με την εκπληκτική ταχύτητα των 320 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η αστυνομία δήλωσε ότι στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο 900 ευρώ, απαγόρευση οδήγησης για τρεις μήνες, ενώ του αφαιρέθηκαν δύο βαθμοί από το δίπλωμα οδήγησης.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από ένα σταθερό σύστημα ραντάρ γνωστό ως Enforcement Trailer.

Μια οθόνη στη συσκευή έδειξε αυτό που η αστυνομία ονόμασε «την υψηλότερη καταγεγραμμένη ταχύτητα».