Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας, με σκοπό την παρακολούθηση της εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ίδιες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Παρασκευή, το οποίο επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η επιχείρηση με τα drones πραγματοποιείται με τη συναίνεση του Ισραήλ και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση δραστηριότητας στο έδαφος, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας και δύο αξιωματούχους των IDF (Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων). Οι αξιωματούχοι δεν ήταν σε θέση να αποκαλύψουν τις διαδρομές των πτήσεων, πρόσθεσαν όμως ότι η επιτήρηση διεξάγεται προς υποστήριξη ενός «Κέντρου Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων» στη νότια περιοχή του Ισραήλ, στο οποίο υπηρετούν περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί, όπως ανέφερε η εφημερίδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέφθηκε το κέντρο αυτό την Παρασκευή.

Όχι η πρώτη φορά που τα αμερικανικά drones πετούν πάνω από τη Γάζα

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο αμερικανικός στρατός είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν πτήσεις drones τύπου MQ-9 Reaper πάνω από τη Γάζα, για να βοηθήσει τις ισραηλινές δυνάμεις στον εντοπισμό ομήρων.

Η New York Times επικαλείται επίσης αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, που μίλησαν ανώνυμα, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Ντάνιελ Σαπίρο, δήλωσε ότι τα drones επιτήρησης στη Γάζα συνιστούν «μια εξαιρετικά παρεμβατική μορφή αμερικανικής παρακολούθησης σε ένα μέτωπο όπου το Ισραήλ αντιλαμβάνεται ενεργή απειλή». Όπως τονίζει ο Σαπίρο, «αν υπήρχε πλήρης διαφάνεια και εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο χώρες, δεν θα υπήρχε ανάγκη για κάτι τέτοιο — όμως προφανώς οι ΗΠΑ θέλουν να εξαλείψουν κάθε ενδεχόμενο παρεξήγησης».