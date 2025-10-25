Η βασίλισσα Σιρίκιτ, μητέρα του βασιλιά της Ταϊλάνδης Βατζιραλονγκόρν, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Βασιλικού Οίκου της Ταϊλάνδης, άφησε την τελευταία της πνοή «ήσυχα» σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ, στις 21:21 τοπική ώρα (14:21 GMT) το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως ανακοινώθηκε, η βασίλισσα Σιρίκιτ «αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας» από το 2019, οπότε και νοσηλευόταν, ενώ αυτόν τον μήνα υπέστη λοίμωξη του αίματος.

Για περισσότερα από εξήντα χρόνια, η Σιρίκιτ υπήρξε σύζυγος του μακροβιότερου μονάρχη της Ταϊλάνδης, του βασιλιά Μπουμιμπόλ Αντουλγιαντέι, ο οποίος πέθανε το 2016.

Η βασίλισσα υπέστη εγκεφαλικό το 2012, μετά το οποίο σπάνια εμφανιζόταν δημόσια.

Γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο όταν σπούδαζε μουσική στο Παρίσι, όπου ο πατέρας της υπηρετούσε ως πρέσβης της Ταϊλάνδης στη Γαλλία.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 28 Απριλίου 1950, μόλις μία εβδομάδα πριν από τη στέψη του βασιλιά Μπουμιμπόλ στην Μπανγκόκ.

Ως νεαρό ζευγάρι τη δεκαετία του 1960, η Σιρίκιτ και ο Μπουμιμπόλ ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, συναντώντας μεταξύ άλλων τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ και τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Κατά τη δεκαετία εκείνη, η Σιρίκιτ συγκαταλεγόταν συχνά στις διεθνείς λίστες με τις πιο καλοντυμένες γυναίκες.

Το 1980, συμμετείχε σε ντοκιμαντέρ του BBC για τη μοναρχία της Ταϊλάνδης με τίτλο Soul of a Nation («Η Ψυχή ενός Έθνους»).

Στη σπάνια εκείνη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες της Ταϊλάνδης βρίσκονται πάντοτε σε στενή επαφή με τον λαό, και συνήθως θεωρούν τον βασιλιά ως πατέρα του έθνους. Γι’ αυτό δεν έχουμε ιδιωτική ζωή, επειδή μας θεωρούν πατέρα και μητέρα του έθνους».

Η βασίλισσα Σιρίκιτ θεωρούνταν μια μητρική μορφή για τη χώρα, ενώ τα γενέθλιά της έχουν καθιερωθεί ως Ημέρα της Μητέρας στην Ταϊλάνδη.