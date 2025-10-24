Η NASA έχει σημάνει συναγερμό για ένα μυστηριώδες ουράνιο σώμα, γνωστό ως κομήτης 3I/ATLAS, το οποίο παρουσιάζει συμπεριφορές που δεν έχουν παρατηρηθεί ξανά στη φύση.

Ένα πρόγραμμα πλανητικής άμυνας που υποστηρίζεται από τη NASA ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του κομήτη, έπειτα από αναφορές ότι εκπέμπει ένα κράμα μετάλλου που δεν υπάρχει φυσικά στη Γη, ενώ η κοσμική ανωμαλία εμφανίζει και άλλες παράξενες συμπεριφορές.

Η Διεθνής Δικτύωση Προειδοποίησης Αστεροειδών (IAWN), ένας παγκόσμιος συνασπισμός επιστημονικών οργανισμών υπό τον συντονισμό της NASA, πρόσθεσε τον 3I/ATLAS στη λίστα των πιθανών απειλών. Πρόκειται για αντικείμενο στο μέγεθος του Μανχάταν, το οποίο ενδέχεται, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, να περιέχει ακόμα και εξωγήινη τεχνολογία και προβληματίζει τη NASA.

Ο κομήτης, που φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από το Τηλεσκόπιο Hubble στις 21 Ιουλίου, παρουσίασε μια σειρά από ιδιορρυθμίες που αμφισβητούν τη γνωστή επιστημονική λογική: εμφάνιση «αντί-ουράς», δηλαδή εκτόξευση σωματιδίων προς τον Ήλιο αντί για μακριά του και εκπομπή πίδακα που περιείχε τέσσερα γραμμάρια νικελίου το δευτερόλεπτο, χωρίς ίχνος σιδήρου.

Το παραγόμενο κράμα, νικέλιο τετρακαρβονύλιο, έχει εντοπιστεί μόνο σε ανθρώπινες βιομηχανικές διεργασίες, σύμφωνα με τον αστροφυσικό του Χάρβαρντ, δρ Άβι Λεμπ. Ο ίδιος είχε επισημάνει στο παρελθόν και την μη-βαρυτική επιτάχυνση του αντικειμένου, καθώς και την ανώμαλη τροχιά του που θα το φέρει ύποπτα κοντά σε Δία, Αφροδίτη και Άρη, στοιχεία που, κατά τον Λεμπ, θα μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι πρόκειται για ανιχνευτικό σκάφος εξωγήινης προέλευσης.

Για τον λόγο αυτό, η IAWN ανακοίνωσε μια «εκστρατεία κομητών» από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως 27 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να βελτιώσει τις μεθόδους εντοπισμού και να καθορίσει με ακρίβεια τη θέση του 3I/ATLAS. «Για την προετοιμασία της εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο σχετικά με τις τεχνικές ακριβούς μέτρησης της αστρομετρίας», ανέφερε η ομάδα.

Η είδηση προκάλεσε ανησυχία στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες του X να σχολιάζουν ότι ο κομήτης «δεν συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε». Ωστόσο, η IAWN ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί ενεργοποίηση πλανητικής άμυνας, αλλά εκπαιδευτική άσκηση και ευκαιρία για τους αστρονόμους να παρατηρήσουν το φαινόμενο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Την ίδια στιγμή, ο 3I/ATLAS ετοιμάζεται να πλησιάσει περισσότερο τον Ήλιο, προτού χαθεί από το οπτικό πεδίο. Ο Λεμπ θεωρεί ότι αυτός ο ελιγμός ίσως αποδεικνύει πως το αντικείμενο χρησιμοποιεί τη βαρύτητα του Ήλιου για να αλλάξει ταχύτητα και πορεία – ένδειξη ότι θα μπορούσε να είναι τεχνητό διαστημόπλοιο. Ο επιστήμονας τόνισε πως η ενεργοποίηση του αμυντικού πρωτοκόλλου της NASA δείχνει ότι ο 3I/ATLAS, με διάμετρο που μπορεί να φτάνει τα 45 χιλιόμετρα, ίσως δεν είναι ένας ακίνδυνος κομήτης.

«Αν ο 3I/ATLAS είναι μια τεράστια μητρική σκάφη, θα συνεχίσει την αρχική του βαρυτική πορεία και τελικά θα εξέλθει από το Ηλιακό Σύστημα», έγραψε ο Λεμπ σε ανάρτησή του την Κυριακή.