Το αντικείμενο 3I/ATLAS, στο μέγεθος του Μανχάταν, που διασχίζει το εσωτερικό ηλιακό σύστημα της Γης, καλύπτεται από σύννεφο διοξειδίου του άνθρακα, ένα χαρακτηριστικό που εξέπληξε τους επιστήμονες, σύμφωνα με ανάλυση νέων εικόνων.

Την ίδια εβδομάδα, το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb και το παρατηρητήριο SPHEREx της NASA τράβηξαν νέες φωτογραφίες του 3I/ATLAS, σχεδόν δύο μήνες αφότου εντοπίστηκε για πρώτη φορά στους ουρανούς πάνω από τη Χιλή.

Στις νέες εικόνες, το 3I/ATLAS φαίνεται κόκκινο και αποπνέει μια φαινομενικά απειλητική ατμόσφαιρα, αν και οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι πρόκειται απλώς για έναν διαστρικό κομήτη με διάμετρο 12 μιλίων.

Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι το αντικείμενο εκλύει αέρια καθώς πλησιάζει τον Ήλιο, όπως αναμενόταν. Ωστόσο, οι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ, Avie Loeb, επισημαίνουν ότι το 3I/ATLAS απελευθερώνει σημαντική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα και πολύ μικρή ποσότητα νερού και μονοξειδίου του άνθρακα.

Όπως έγραψε ο Loeb σε ανάρτησή του στο Medium την Τρίτη: «Το ποσοστό απώλειας H2O είναι μόνο 5% της εκπομπής CO2. Πρόκειται για μια τιμή 16 φορές πιο ακραία από ό,τι αναμενόταν για έναν τυπικό κομήτη στην ίδια απόσταση από τον Ήλιο».

Το αντικείμενο καλύπτεται από μια λεπτή στρώση CO2, εμποδίζοντας την παρατήρηση της σύνθεσής του, σύμφωνα με τον Loeb. Η ποσότητα του αερίου που εκλύεται είναι μόνο ένα μικρό κλάσμα του συνολικού μεγέθους του — γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι η διάταξη αυτή δεν είναι τυχαία.

«Η απώλεια μάζας CO2 αντιστοιχεί στην απομάκρυνση μιας στρώσης ενός χιλιοστού από την επιφάνεια ενός αντικειμένου 46 χιλιομέτρων σε διάστημα μερικών ετών», έγραψε.

«Με άλλα λόγια, μια σχετικά λεπτή εξωτερική στρώση αρκεί για να διατηρήσει το παρατηρούμενο σύννεφο αερίου CO2 γύρω από το 3I/ATLAS. Τι βρίσκεται κάτω από αυτή την εξωτερική επιφάνεια παραμένει άγνωστο».

Ο Loeb τόνισε ότι οι νέες εικόνες επιβεβαιώνουν την απουσία κομήτικης ουράς, κάτι που υποστηρίζει περαιτέρω την άποψή του ότι το αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο για να έχει σχηματιστεί φυσικά στο διάστημα.

«Ένας τρόπος να λυθεί η ασυμφωνία μεταξύ των αποθεμάτων βράχων στο διαστρικό χώρο και της αναπάντεχης ανακάλυψης ενός τόσο μεγάλου αντικειμένου, είναι ότι το 3I/ATLAS δεν ανήκει σε έναν πληθυσμό βράχων με τυχαίες τροχιές, αλλά η τροχιά του σχεδιάστηκε για να στοχεύσει το εσωτερικό του ηλιακού μας συστήματος», έγραψε.

Το 3I/ATLAS θα πλησιάσει τη Γη στις 30 Οκτωβρίου, περνώντας σε απόσταση μόλις 130 εκατομμυρίων μιλίων. Παράξενα, ακριβώς εκείνη τη στιγμή θα βρεθεί πίσω από τον Ήλιο, περιορίζοντας το καλύτερο παράθυρο παρατήρησης από τον πλανήτη μας.

Ο Loeb έχει υποστηρίξει προηγουμένως ότι η πιθανότητα ένα διαστρικό αντικείμενο αυτού του μεγέθους να προσεγγίσει τόσο κοντά τη Γη είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό του ενός τοις εκατό.