Επτά Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε σήμερα κοντά στα αφγανικά σύνορα, ανακοίνωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας, εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισλαμαμπάντ και την Καμπούλ η οποία ανέστειλε τις πολυήμερες σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στους πρώην συμμάχους αυτόν τον μήνα.

Οι γειτονικές αυτές χώρες στη Νότια Ασία ενεπλάκησαν σε σφοδρές χερσαίες συγκρούσεις και επιπλέον το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις κατά μήκος της διαφιλονικούμενης μεθορίου τους σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες προτού καταλήξουν σε 48ωρη κατάπαυση του πυρός που αναμένεται να λήξει σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Οι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλων σε στρατόπεδο του πακιστανικού στρατού στο βόρειο Ουαζιριστάν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, είπαν πέντε αξιωματούχοι ασφαλείας.

Ενώ ένας μαχητής οδήγησε ένα φορτωμένο με εκρηκτικά όχημα στο τείχος ενός οχυρού που χρησίμευε ως στρατόπεδο, δύο άλλοι προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο και πυροβολήθηκαν θανάσιμα, ανέφεραν οι πηγές.

Ο στρατός του Πακιστάν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η ένοπλη βία στο Πακιστάν έχει αποτελέσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, σημαντικό παράγοντα όχλησης στη σχέση του με τους Αφγανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ μετά την αποχώρηση των δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2021.

Η τελευταία σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών πυροδοτήθηκε αφότου το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από την Καμπούλ να περιορίσει τους μαχητές που είχαν εντείνει τις επιθέσεις στο Πακιστάν, λέγοντας ότι δρούσαν από καταφύγια στο Αφγανιστάν.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε χθες ότι το Πακιστάν «ανταπέδωσε» καθώς έχασε την υπομονή του με το Αφγανιστάν έπειτα από μια σειρά επιθέσεων μαχητών, αλλά δήλωσε έτοιμος για συνομιλίες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης.

Οι Ταλιμπάν αρνούνται την κατηγορία και κατηγορούν τον πακιστανικό στρατό ότι διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με το Αφγανιστάν, προκαλεί εντάσεις στα σύνορα και παρέχει καταφύγιο σε μαχητές που συνδέονται με τον ISIS για να υπονομεύσει τη σταθερότητα και την κυριαρχία του.

Το Ισλαμαμπάντ αρνείται τις κατηγορίες.

Παρόλο που τα ισλαμικά έθνη έχουν συγκρουστεί στο παρελθόν, οι μάχες αυτού του μήνα είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών. Έχουν προσελκύσει την προσοχή της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, που έχουν μεσολαβήσει και έχουν επιδιώξει να σταματήσουν τις μάχες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης.