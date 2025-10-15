Μια ομοσπονδιακή δικαστής στις ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι είναι πολύ πιθανό να απαγορεύσει στην κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την απόλυση χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, εν μέσω της μερικής παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown).

Η δικαστής Σούζαν Ίλστον, από το ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο, έδειξε να υιοθετεί τα επιχειρήματα δύο συνδικάτων που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται παράνομα το κενό χρηματοδότησης, με στόχο να προωθήσει την ατζέντα της για μείωση του μεγέθους του ομοσπονδιακού κράτους.

«Εκτός και αν κάτι μου αλλάξει γνώμη, σκοπεύω να απαγορεύσω αυτό που συμβαίνει», δήλωσε η Ίλστον.

Η δικαστής Ίλστον, η οποία διορίστηκε στη θέση αυτή από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, τόνισε με αυτόν τον τρόπο την πρόθεσή της να παρέμβει στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και των εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή, η ανησυχία για τη μοίρα των εργαζομένων είναι μεγάλη. Ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, δήλωσε σε συνέντευξη ότι περισσότεροι από 10.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι ενδέχεται να απολυθούν όσο συνεχίζεται το shutdown.

Η πιθανή δικαστική απαγόρευση θα αποτελέσει ένα σημαντικό νομικό εμπόδιο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την κρίση του shutdown για τη μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού.