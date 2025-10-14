Σημαντική άνοδο παρουσίασαν το 2024 οι απολαβές για εργαζόμενους στην Κύπρο, με τον μέσο μικτό μηνιαίο μισθό να ανέρχεται στα 2.483 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με το 2023.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, η πιο κοινή μισθολογική κλίμακα αφορά υπαλλήλους που κερδίζουν μεταξύ 1.000 και 1.249 ευρώ, με ποσοστό 14,2% του συνόλου. Ακολουθούν οι κατηγορίες με απολαβές μεταξύ 1.250–1.499 ευρώ (11,6%) και 1.500–1.749 ευρώ (11,2%).

Οι διαφορές ανά τομέα: Από τα 941 στα 4.710 ευρώ μεικτά

Ανάλογα με τον επαγγελματικό κλάδο, οι διαφορές στους μισθούς είναι μεγάλες. Στην Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία, οι μέσες μεικτές απολαβές περιορίστηκαν στα 941 ευρώ, ενώ στον πιο προνομιούχο τομέα, αυτόν των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, έφτασαν τα 4.710 ευρώ.

Οι δύο μόνο τομείς όπου παρατηρήθηκε πτώση σε σχέση με πέρυσι είναι η Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (–2%) και οι Ορυκτοί Πόροι / Λατομεία (–0,8%), αν και η απασχόληση σε αυτούς είναι μικρή, επομένως και οι μεταβολές πιο ευμετάβλητες.

Αντιθέτως, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι εμφάνισαν αυξήσεις, με πιο έντονη αυτή στον τομέα της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου οι απολαβές ανέβηκαν κατά 8,1%. Υψηλές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στην Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα (+7,6%) και στον τομέα Παροχής Νερού, Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων (+6,9%).