Μια νέα φάση έρευνας ξεκινά γύρω από την εξαφάνιση του τετράχρονου Αυγούστ «Γκας» Λαμόντ, καθώς αστυνομικοί και δυνάμεις του Αυστραλιανού Στρατού επιστρέφουν στο απομονωμένο αγρόκτημα της οικογένειας κοντά στο Yunta στην απομακρυσμένη ενδοχώρα της Νότιας Αυστραλίας. Μια νέα σοκαριστική θεωρία έχει φέρει τις νέες έρευνες στο θρίλερ της εξαφάνισης του 4χρονου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της daily mail.

Ο Γκας θεωρείται αγνοούμενος από τις 27 Σεπτεμβρίου και τις τελευταίες ημέρες η Αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής ομάδας για να ερευνήσει την υπόθεση, την Ομάδα Εργασίας «Horizon». Την προηγούμενη εβδομάδα ακυρώθηκε μια εκτενής δεκαήμερη επιχείρηση έρευνας που περιελάμβανε ελικόπτερα, drones, πολυάριθμους εθελοντές και ντόπιους ιχνηλάτες, μετά από ιατρικές συμβουλές ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ο Γκας ζωντανός ήταν μικρές.

Ο πρώην επικεφαλής υποθέσεων ανθρωποκτονιών της Νέας Νότιας Ουαλίας, Γκάρι Τζούμπελιν, που είχε πρωτοστατήσει στην έρευνα για την εξαφάνιση του μικρού Ουίλιαμ Τάιρελ το 2014, υποστηρίζει ότι οι αρχές τώρα «ψάχνουν πιο μακριά» για λόγους πληρότητας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ο Γκας να παρασύρθηκε από άγριο ζώο. Όπως δήλωσε στο news.com.au: «Η αστυνομία θα εξετάσει αν ο νεαρός Γκας εξαφανίστηκε εξαιτίας ατυχήματος, αν απομακρύνθηκε μόνος του, ή αν συνέβη κάποια παρέμβαση είτε ανθρώπινη είτε, δεδομένης της φύσης του τόπου εκεί, ίσως από άγρια ζωή. Μικρά πράγματα μπορούν να ξεφύγουν. Κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να έχουν χαθεί.»

Ο Επίτροπος της Αστυνομίας, Γκραντ Στίβενς, επιβεβαίωσε την έναρξη της Ομάδας Horizon και δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας». Όπως είπε, «είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε κάθε ενδεχόμενο… προσπαθούμε να φέρουμε πίσω τον Γκας στην οικογένειά του». Η αστυνομία επισημαίνει πως η οικογένεια συνεργάζεται στενά με τις έρευνες.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία ψευδών εικόνων του Γκας στα μέσα, ανάμεσά τους και ένα viral στιγμιότυπο που τον δείχνει να μπαίνει σε αυτοκίνητο με «άγνωστο άνδρα», έχει προσθέσει παραπληροφόρηση στην υπόθεση, με ειδικούς να προειδοποιούν για τον ρόλο πλαστών εικόνων και τεχνητής νοημοσύνης στην παραπληροφόρηση.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την επανεκκίνηση των ερευνών. Οι αρχές αναφέρουν ότι θα καλυφθεί και μια περιοχή που προηγουμένως δεν είχε ερευνηθεί. Ο πρώην αστυνομικός και ιχνηλάτης Άαρον Στιούαρτ χαιρέτισε την επανέναρξη: «Ειλικρινά πιστεύω ότι η απάντηση είναι εκεί στο αγρόκτημα», είπε στην Adelaide Advertiser. Ζήτησε επίσης επανεξέταση όλων, μεγαλύτερη διάρκεια ανακρίσεων και επιστροφή των ιχνηλατών με τα πόδια «όχι με τετράτροχα ή μοτοσυκλέτες καθώς ένας καλός ιχνηλάτης πρέπει να μένει κοντά στο έδαφος».

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και συγκλονίζει την κοινότητα της Αυστραλίας, ενώ οι αρχές επιμένουν πως θα διερευνήσουν κάθε πιθανότητα για να μάθουν τι συνέβη στον μικρό Γκας.