Η αστυνομία στη Νότια Αυστραλία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 4χρονου Όγκαστ «Γκας» Λαμόντ, που εξαφανίστηκε το περασμένο Σάββατο από το απομονωμένο αγρόκτημα των παππούδων του, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης Γιούντα, περνά πλέον σε «φάση ανεύρεσης» και όχι διάσωσης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Παρά την τεράστια κινητοποίηση με εκατοντάδες εθελοντές και ειδικά συνεργεία, το μόνο ίχνος του παιδιού είναι μια πατημασιά που βρέθηκε σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι. «Το μοτίβο είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που φορούσε ο Γκας όταν χάθηκε», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Μαρκ Σίρους. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ καθώς πρόκειται για μυστηριώδη εξαφάνιση.

Ο μικρός φορούσε γκρι καπέλο με φαρδύ γείσο, μπλε μπλούζα με σχέδιο από τον Απαισιότατο, ανοιχτό γκρι παντελόνι και μπότες. Την Πέμπτη, η οικογένειά του έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του, όπου εμφανίζεται με μπλούζα Peppa Pig που γράφει «My Mummy».

Ο Σίρους τόνισε πως οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά χωρίς τροφή, νερό ή καταφύγιο: «Ένα τετράχρονο παιδί δεν εξαφανίζεται στον αέρα, πρέπει να είναι κάπου. Ελπίζουμε να τα καταφέρνει ακόμη, αλλά μιλάμε πλέον για ανεύρεση. Έχουν περάσει πάνω από 100 ώρες, έξι ημέρες στην ύπαιθρο είναι πάρα πολλές».

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας για να βρεθεί το παιδί

Η αστυνομία έχει ρίξει στη μάχη δύτες για δεξαμενές και φράγματα, θερμικές κάμερες, σκύλους, drones και οχήματα παντός εδάφους. Οικογενειακός φίλος, ο Μπιλ Χάρμπισον, διάβασε δήλωση εκ μέρους τους: «Η απουσία του Γκας μάς έχει συγκλονίσει. Η καρδιά μας πονά, αλλά ελπίζουμε να βρεθεί και να γυρίσει πίσω με ασφάλεια».

Οι αρχές δεν θεωρούν πιθανή την απαγωγή, καθώς η περιοχή διασχίζεται μόνο από κτηνοτρόφους. «Είναι ασυνήθιστο να απομακρυνθεί γιατί συνήθως μένει κοντά», είπε ο Σίρους. «Είναι ήσυχο παιδί, αλλά και τολμηρό. Παρ’ όλα αυτά, η απομάκρυνσή του είναι ασυνήθιστη».

Ωστόσο, ο Μάικλ Άτκινσον, πρώην πιλότος και φιναλίστ της εκπομπής Alone Australia, εκτιμά ότι ο Γκας μπορεί να είναι ζωντανός. «Τα παιδιά της υπαίθρου είναι πιο ανθεκτικά. Έχει καπέλο, που τον προστατεύει. Η εποχή είναι καλή, ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι άνθρωποι έχουν επιβιώσει χωρίς νερό για περισσότερες ημέρες. Ζήτησε μάλιστα συνέχιση των εναέριων ερευνών, καθώς το παιδί μπορεί να κρύβεται κάτω από θάμνους.

Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν φόβους ότι μπορεί να έπεσε σε κάποιο από τα δεκάδες παλιά φρεάτια ή ορυχεία που υπάρχουν στην περιοχή από τον 19ο αιώνα. Πολλά από αυτά είναι αόρατα ακόμη και σε ενήλικες, πόσο μάλλον σε ένα παιδί.

Η έρευνα συνεχίζεται σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εξαφάνισης, ενώ το σπίτι έχει ήδη ερευνηθεί τρεις φορές. «Ελπίζουμε να βρούμε ένα στοιχείο, ίσως ένα καπέλο ή κάτι που θα μας δείξει την κατεύθυνση», είπε ο Σίρους.

Η αστυνομία ζητά από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Crime Stoppers.