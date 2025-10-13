Το Μεξικό δοκιμάζεται σκληρά μετά από τις σφοδρές βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας, που προκάλεσαν μια εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 65 παραμένουν αγνοούμενοι, θύματα μιας τροπικής διαταραχής που προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες σε περιοχές κατά μήκος του ομώνυμου Κόλπου και στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Η τραγωδία ήρθε προς το τέλος της εποχής των βροχών, όταν το έδαφος είχε ήδη κορεστεί από προηγούμενες καταρρακτώδεις βροχές, και οι ποταμοί δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν. Την ίδια περίοδο, οι μετεωρολόγοι είχαν στρέψει την προσοχή τους σε τροπικές καταιγίδες και δύο τυφώνες στην ακτή του Ειρηνικού, με αποτέλεσμα η επικοινωνία του κινδύνου να μην έχει την απαιτούμενη έγκαιρη εστίαση.

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε: «Αυτή η έντονη βροχόπτωση δεν αναμενόταν να είναι τέτοιας έκτασης».

Ο Αρχιναύαρχος Ραϊμούντο Μοράλες, επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού, πρόσθεσε ότι η τραγωδία πυροδοτήθηκε από την σύγκρουση θερμών και ψυχρών αέριων μαζών πάνω σε ποτάμια που ήδη είχαν φτάσει σε οριακό επίπεδο, ενώ τα βραχώδη εδάφη είχαν χάσει τη συνοχή τους εξαιτίας μηνών συνεχών βροχών.

Περίπου 100.000 σπίτια επλήγησαν, όπως είπε η Σέινμπαουμ, η οποία σχεδιάζει να συναντηθεί με το υπουργείο Οικονομικών για τον συντονισμό των προσπαθειών αποκατάστασης και να επισκεφθεί τις πιο πληγείσες περιοχές.

Η εθνική συντονίστρια πολιτικής προστασίας, Λάουρα Βελάσκεθ, τόνισε ότι οι πολιτείες Βερακρούς και Ιδάλγο είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο. Στη Βερακρούς καταγράφηκαν 29 θάνατοι και 18 αγνοούμενοι, ενώ στην Ιδάλγο 21 νεκροί και 43 αγνοούμενοι.

Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει χιλιάδες άτομα για εκκενώσεις, καθαρισμούς και επιτήρηση των πλέον βαριά χτυπημένων περιοχών. Η ηλεκτροδότηση, που είχε διακοπεί σε πόλεις σε πέντε πολιτείες, έχει σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Ταυτόχρονα, οι υγειονομικές υπηρεσίες επικεντρώνονται στην πρόληψη εξάπλωσης ασθενειών, όπως ο Δάγκειος πυρετός, που μεταδίδονται από κουνούπια, τα οποία πολλαπλασιάζονται στα λιμνάζοντα νερά.

Φωτογραφίες: @GobiernoMX