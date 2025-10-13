Στο αεροδρόμιο του Σαρμ ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο σημειώθηκε απρόβλεπτη καθυστέρηση κατά την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Το αεροπλάνο, ενώ βρισκόταν σε τελικό στάδιο προσέγγισης, ξαφνικά αποσύρθηκε από τον διάδρομο προσγείωσης και παρέμεινε σε κυκλική πτήση πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα για περίπου είκοσι λεπτά.

Το περιστατικό φέρεται να σχετίζεται με τις πολιτικές εντάσεις γύρω από τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ-Σέιχ υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος πρόεδρος είχε εκφράσει την πρόθεση να μην συμμετάσχει στη συνάντηση, εάν παρίστατο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχε υπάρξει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την παρουσία του Νετανιάχου.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uçağı, Mısır’a İnişi Sırasında Pas Geçti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır’ın Sharm El Sheikh şehrine gitti.



Όταν έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός ηγέτης δεν θα παρευρεθεί τελικά στη σύνοδο, το αεροπλάνο του Ερντογάν έλαβε εντολή να ολοκληρώσει την προσγείωσή του. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε ασφαλώς, περίπου 19 λεπτά μετά την αρχική προσπάθεια, και ο Τούρκος πρόεδρος κατευθύνθηκε προς τη συνάντηση.

Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τις πολιτικές ευαισθησίες που περιβάλλουν τη συγκεκριμένη σύνοδο και τις επιπτώσεις τους στις κινήσεις των ηγετών.