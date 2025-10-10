Η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων βασικών προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας θα ξεκινήσει το Σάββατο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς, όπως αναφέρει η εφημερίδα Haaretz.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεσολαβητές ενημέρωσαν τη Χαμάς ότι η είσοδος των προμηθειών θα αρχίσει το Σάββατο και ότι αυτές θα περιλαμβάνουν αέριο και άλλα καύσιμα.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι οι μεσολαβητές ήρθαν σε επαφή με την Ισραηλινή Εταιρεία Ηλεκτρισμού, προκειμένου να προετοιμαστεί για την επανέναρξη της παροχής ρεύματος στον παλαιστινιακό θύλακα.

Επιπλέον, το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει για τη διέλευση πολιτών και προς τις δύο κατευθύνσεις στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.