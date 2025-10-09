Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στη δύναμη (task force) που θα επιβλέπει την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Στόχος της Άγκυρας είναι να σταματήσει η γενοκτονία και ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στην επίτευξη της εκεχειρίας τον Αμερικανό πρόεδρο, την Αίγυπτο, το Κατάρ, αλλά και τη Χαμάς, την οποία χαρακτήρισε παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, με αφορμή την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την πιστή εφαρμογή των όρων της συμφωνίας. Ως Τουρκία θα συμμετάσχουμε, Θεού θέλοντος, στη δύναμη (σ.σ. task force) που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας στο πεδίο. Θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειες ανοικοδόμησης μαζί με τη διεθνή κοινότητα, ώστε η Γάζα να ξανασταθεί στα πόδια της. Στόχος μας είναι να σταματήσει η γενοκτονία και να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή το συντομότερο δυνατό. Οι αδελφοί μας στη Γάζα είναι ο λαός που δικαιούται περισσότερο από κάθε άλλο στον κόσμο την ειρήνη, την ασφάλεια και την ηρεμία».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για τη συμφωνία που επετεύχθη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην οποία, όπως είπε, «συμβάλαμε ενεργά από την αρχή».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος επέδειξε ισχυρή βούληση για την προώθηση της εκεχειρίας με το Ισραηλινό κράτος». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στο Κατάρ και την Αίγυπτο, «που συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας» και συμπλήρωσε: «Συγχαίρω από καρδιάς την παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση Χαμάς για τη σταθερή και συνετή στάση της».

«Χαιρετίζω για άλλη μια φορά με σεβασμό τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας», είπε, «οι οποίοι, παρά κάθε είδους βαρβαρότητα, καταπίεση, σφαγή και γενοκτονία, δεν υποχώρησαν ούτε στο ελάχιστο από τη σταθερή και αποφασιστική στάση τους».

«Πλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρασχεθεί επειγόντως στη Γάζα ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, να γίνει ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις του Ισραήλ και να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του στα καθορισμένα όρια» τόνισε.

Καταλήγοντας στην αναφορά του σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και μνημόνευσε στο όνομα του Αλλάχ «τους περισσότερους από 67.000 πεσόντες μάρτυρες» των Παλαιστινίων.