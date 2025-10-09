Ένας πατέρας στη Βρετανία κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του, λίγες μόλις ώρες αφού είχε συνευρεθεί ερωτικά με μια άλλη γυναίκα, όπως αποκάλυψαν οι εισαγγελείς στη δίκη του.

Ο 34χρονος Μάικλ Όρμαντι φέρεται να δολοφόνησε την 32χρονη Ρεμπέκα Κάμπελ στο σπίτι της στο Χάιτον, λίγο έξω από το Λίβερπουλ, τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Sun. Η γυναίκα, αιμόφυρτη, κατέρρευσε έξω από το σπίτι της και ικέτευσε τους διασώστες: «Θα πεθάνω;». Την επόμενη ημέρα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Λίγες ώρες πριν από τη στυγερή δολοφονία, ο Μάικλ Όρμαντι είχε κανονίσει συνάντηση σε ξενοδοχείο με μια γυναίκα που είχε γνωρίσει σε παμπ. Όπως κατέθεσε η ίδια στο δικαστήριο του Λίβερπουλ, ήπιαν κοκτέιλ και στη συνέχεια συνευρέθηκαν ερωτικά. «Κοιμηθήκαμε μαζί και είχαμε σεξουαλική επαφή. Μου είπε ότι θα πήγαινε να δει τα παιδιά του στη μητέρα του. Έφυγα, πήγα σπίτι και μετά στη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει η New York Post.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δυο τους να φιλιούνται αποχαιρετιστήρια έξω από το ξενοδοχείο, περίπου 90 λεπτά αφότου είχαν φτάσει. Ο Μάικλ Όρμαντι επέστρεψε αργότερα στο ξενοδοχείο με ταξί, ενώ προηγουμένως είχε στείλει μήνυμα στη γυναίκα λέγοντας ότι έπρεπε να «τακτοποιήσει κάτι», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ένιωσε «άρρωστη» όταν είδε στις ειδήσεις για τη δολοφονία της Ρεμπέκα Κάμπελ, συνειδητοποιώντας ότι ήταν η ίδια γυναίκα της οποίας τη φωτογραφία της είχε δείξει ο Μάικλ Όρμαντι.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι η Ρεμπέκα Κάμπελ είχε δεχθεί 18 μαχαιριές. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν τα τραύματα στο στήθος. Ο Μάικλ Όρμαντι συνελήφθη και φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι εκείνη τον επιτέθηκε με μαχαίρι όταν μπήκε στο σπίτι. Σύμφωνα με τη Sun, ο κατηγορούμενος υποστήριξε: «Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν κάνατε τη δουλειά σας την περασμένη εβδομάδα», αναφερόμενος σε προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν, σε παμπ, φέρεται να είχε πετάξει ένα παπούτσι εναντίον της Ρεμπέκα Κάμπελ και αργότερα την ίδια νύχτα να τη γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο, ρίχνοντάς την κάτω και προκαλώντας της μαυρισμένο μάτι.

Ο Μάικλ Όρμαντι αρνείται ότι τη σκότωσε. Η δίκη συνεχίζεται.