Η στάση που θα πρέπει να κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία διχάζει και διαφορετικές απόψεις υπάρχουν όχι μόνο μεταξύ των ηγετών ευρωπαϊκών χωρών αλλά και μεταξύ άλλων σημαντικών αξιωματούχων. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσουλα Φον ντερ Λαιεν από το βήμα της ολομέλειας του Στρασβούργου μίλησε για άλλη μια φορά ανοιχτά ότι η Ρωσία θέλει να σπείρει τη διχόνοια στην Ευρώπη. Αναφερόμενη δε στα drones είπε ότι δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση.

«Είναι μια ξεκάθαρη και κλιμακούμενη εκστρατεία για να ανησυχήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την ένωσή μας και να αποδυναμώσει τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Πρέπει να διερευνήσουμε κάθε περιστατικό» σημείωσε τονίζοντας παράλληλα ότι το drone wall είναι η απάντησή μας στις νέες πολεμικές προκλήσεις και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μαχητικά και πυραύλους για να καταρρίπτει φτηνά drones. «Χρειαζόμαστε ένα σύστημα αντιdrone για γρήγορη αναγνώριση, αναχαίτιση και εξουδετέρωση» είπε.

Μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα μια παλιά αλλά πολύ γνώριμη Ευρωπαία αξιωματούχος η Άνγκελα Μέρκελ προκάλεσε αντιδράσεις με τη δήλωσή της ότι οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης αρνήθηκαν να επιτρέψουν απευθείας συνομιλίες της ίδιας και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Πούτιν λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αλλότε ισχυρή Γερμανίδα καγκελάριος κατηγόρησε τόσο τις Βαλτικές χώρες όσο και την Πολωνία ότι η πρότασή της για άμεσες διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν υποστηρίχθηκε, ενώ στη συνέχεια εκδηλώθηκε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Τον Ιούνιο του 2021 ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη συμφωνία του Μινσκ. Γι’ αυτό ήθελα μια νέα μορφή διαλόγου όπου, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του», είπε. Η ίδια ανέφερε ότι η πρότασή της απορρίφθηκε. «Δεν υποστηρίχθηκε από ορισμένους. Ήταν κυρίως οι Βαλτικές χώρες, αλλά και η Πολωνία», καθώς φοβήθηκαν ότι «δεν θα υπήρχε κοινή πολιτική έναντι της Ρωσίας». «Έπειτα έφυγα από την εξουσία. Και τότε ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν», πρόσθεσε.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας Κρισιάνις Κάρινς σχολίασε ότι η Μέρκελ δεν είχε καταλάβει τον Πούτιν. «Πολλές χώρες δεν είχαν κατανοήσει τη Ρωσία, ανάμεσά τους και η Γερμανία, και η ίδια η καγκελάριος. Της έλεγα σταθερά ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με τον Πούτιν “καλόπιστα”, αλλά πίστευε πως οι Βαλτικές χώρες έκαναν λάθος. Μετά από όλα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία, με εκπλήσσει που ακόμη το πιστεύει», ανέφερε. Σύμφωνα με τον Κάρινς, «ο Πούτιν ενεργεί όπως ενεργεί και η Δύση έχει μόνο δύο επιλογές: να υποταχθεί ή να αντισταθεί. Είναι απίστευτο ότι η πρώην καγκελάριος θα έλεγε κάτι τέτοιο σήμερα».

Διαφορετικά συμφέροντα, αντιπαλότητες και προσωπικές τακτικές συνθέτουν το μωσαϊκό της Ευρώπη σε επίπεδο κορυφής και απειλούν την ενότητά της. Και τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι για την ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και νέα τετελεσμένα έχει προκαλέσει επί ουκρανικού εδάφους και δεν έχει λάβει ενιαία απάντηση ικανή να τον σταματήσει.