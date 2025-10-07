Κλέφτες εισέβαλαν σε Μουσείο της Ουαλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα από την Εποχή του Χαλκού.

Το προσωπικό του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου St Fagans στο Κάρντιφ ανακοίνωσε ότι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας διαπιστώθηκε ότι στόχος της διάρρηξης ήταν η πτέρυγα στην οποία φιλοξενείται η έκθεση «Wales is …».

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian αναφέρεται ότι ούτε η αστυνομία ούτε το Μουσείο έχουν δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς κλάπηκε, αλλά η γκαλερί φιλοξενεί σημαντικά ευρήματα αντικειμένων, όπως βραχιόλια και ένα lunula – περιδέραιο σε σχήμα ημισελήνου της πρώιμης εποχής του χαλκού.

«Πιστεύουμε ότι δύο ύποπτοι εισέβαλαν στο κεντρικό κτίριο, όπου πολλά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων χρυσών κοσμημάτων της Εποχής του Χαλκού, έχουν κλαπεί από μια προθήκη. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και προτρέπουμε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό. Οποιαδήποτε πληροφορία, όσο μικρή κι αν είναι, μπορεί να είναι σχετική με την έρευνα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Εκπρόσωπος του Μουσείου πρόσθεσε: «Είμαστε συγκλονισμένοι από τα γεγονότα στοχευμένης επίθεσης στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο St Fagans στο Κάρντιφ. Τα αντικείμενα που θεωρούνται κλεμμένα είναι παραδείγματα χρυσών κοσμημάτων της εποχής του χαλκού».

Σύμφωνα με το BBC, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους δράστες να εισβάλουν στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο St Fagans.

«Πιστεύουμε ότι ήξεραν απόλυτα τι έψαχναν, ήταν τόσο εστιασμένοι» δήλωσε η Τζέιν Ρίτσαρντσον, διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Μουσείου της Ουαλίας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ το Μουσείο βρίσκεται στους χώρους του Κάστρου και των κήπων St Fagans, αρχοντικού του 16ου αιώνα που δωρήθηκε στον λαό της Ουαλίας το 1948.

Η αστυνομία της Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο έφτασε στο σημείο πέντε λεπτά αφότου κλήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας που βρισκόταν επί τόπου.