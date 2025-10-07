Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η είδηση του θανάτου της Ραφαέλα Ντελ Μπιανκί, πρώην συντρόφου της ποδοσφαιρίστριας της Μάντσεστερ Σίτι, Κερολίν Νικολί, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Ραφαέλα Ντελ Μπιανκί, γνωστή influencer του γυναικείου ποδοσφαίρου, εκτινάχθηκε από το όχημά της όταν αυτό ανετράπη σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην πόλη Σάο Πάολο. Το τραγικό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου, στον αυτοκινητόδρομο Lix da Cunha στην περιοχή Καμπίνας.

Όπως ανέφερε το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Σάο Πάολο, η Ντελ Μπιανκί, η οποία αφήνει πίσω της μια 11χρονη κόρη, την Τζούλια, δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας τη στιγμή του δυστυχήματος. Η φίλη της που οδηγούσε το όχημα, αντιθέτως, φορούσε ζώνη ασφαλείας και επέζησε.

Σύμφωνα με την Daily Mail οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν τα μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού προς τη νεαρή Βραζιλιάνα. Ανάμεσα σε αυτούς που την αποχαιρέτησαν συγκινητικά ήταν και η πρώην σύντροφός της, Κερολίν Νικολί, με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2022 έως το 2023.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Νικολί έγραψε:

«Ο ουρανός αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι! Σ’ αγαπώ και θα σ’ αγαπώ για πάντα, ευχαριστώ που ήσουν ένα φως στις στιγμές που το χρειαζόμουν, ευχαριστώ που ήσουν δυνατή όταν είχα ανάγκη, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Είμαι περήφανη για σένα, για τη γυναίκα που είσαι, τη ΜΑΝΑ που είσαι, ονειροπόλα, μαχήτρια! Με ενέπνευσες πολύ. Όπως είπαμε και πάντα θα είναι έτσι, σ’ αγαπώ για πάντα, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. Και για τη μικρή σου, τώρα περισσότερο από ποτέ, θα είναι δική μας, θα την φροντίζω για σένα και για εμάς. Σ’ αγαπώ για μια αιωνιότητα».

Στη συνέχεια, η ποδοσφαιρίστρια της Μάντσεστερ Σίτι δημοσίευσε βίντεο με κοινές στιγμές τους, συνοδεύοντάς τα με ακόμη ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Ακόμα κι αν γνωρίζουμε ότι κάποια μέρα η ζωή τελειώνει, ποτέ δεν είμαστε προετοιμασμένοι να χάσουμε κάποιον. Σήμερα ο ουρανός κέρδισε ένα κομμάτι από αυτό που αγαπούσα περισσότερο στη Γη. Πονάει να ξέρω ότι δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω ξανά, αλλά σε νιώθω σε κάθε σιωπή, σε κάθε καλή ανάμνηση. Τίποτα δεν θα σβήσει όσα ζήσαμε. Η αγάπη μας δεν τελειώνει εδώ, απλώς άλλαξε τόπο».