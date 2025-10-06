Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο η αποκάλυψη ότι μια 46χρονη μητέρα πέντε παιδιών και εργαζόμενη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) είχε συνάψει κρυφό «γάμο» με τον τρομοκράτη της πρόσφατης αιματηρής επίθεσης σε συναγωγή του Μάντσεστερ.

Η Ελίζαμπεθ Ντέιβις, κάτοικος του Μπόλτον, είχε μεταστραφεί στο Ισλάμ πριν από τέσσερα χρόνια και, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, είχε συνάψει ισλαμικό γάμο με τον Τζιχάντ Αλ-Σάμι, τον Σύρο εξτρεμιστή που σκόρπισε τον θάνατο έξω από τη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ.

Η οικογένειά της έμαθε για τη σχέση τους μόλις μετά την επίθεση, η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με συγγενείς της, η 46χρονη είχε απομακρυνθεί από τους δικούς της και τους φίλους της μετά τον προσηλυτισμό της, αλλά κανείς δεν φανταζόταν την πραγματική της σύνδεση με τον τρομοκράτη, σύμφωνα με τη New York Post.

«Ήταν σαν να της είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου», δήλωσε χαρακτηριστικά συγγενικό πρόσωπο στην εφημερίδα. «Η οικογένεια είναι τρομοκρατημένη από το γεγονός ότι είχε σχέση με έναν τέτοιο άνθρωπο. Είναι πιθανό να τον παντρεύτηκε με ισλαμική τελετή».

Η αιματηρή επίθεση και το παρελθόν του δράστη

Ο 35χρονος Αλ-Σάμι, ο οποίος είχε φτάσει στη Βρετανία ως έφηβος από τη Συρία και απέκτησε την υπηκοότητα το 2006, ήταν ελεύθερος με εγγύηση για υπόθεση βιασμού όταν διέπραξε την επίθεση. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, φέρεται να έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε παρευρισκόμενους και να μαχαίρωσε περαστικούς. Στη συνέχεια, έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένας φρουρός ασφαλείας και ένας εθελοντής της Community Security Trust. Οι δύο νεκροί, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι οι Έντριαν Ντόλμπι (Adrian Daulby), 53 ετών, και Μέλβιν Κράβιτς (Melvin Cravitz), 66 ετών. Μάλιστα, ένας από τους δύο φαίνεται να σκοτώθηκε κατά λάθος από πυρά της αστυνομίας.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι η αντιτρομοκρατική έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και έχει διατεθεί σημαντικός αριθμός δυνάμεων.

Ήταν γνωστός για τις ακραίες θέσεις του

Παρότι ο Αλ-Σάμι δεν βρισκόταν στο «ραντάρ» των Αρχών για τρομοκρατική δράση, είχε ποινικό μητρώο και ήταν γνωστός για ακραίες θέσεις. Το 2012, φέρεται να είχε στείλει απειλητικό email στον Συντηρητικό βουλευτή Τζον Χάουελ (John Howell), γράφοντας: «Άνθρωποι σαν εσένα αξίζουν να πεθάνουν». Το μήνυμα είχε σταλεί αφού ο Χάουελ υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Επιπλέον, αναφορές θέλουν τον πατέρα του δράστη να είχε δημοσιεύσει υποστηρικτικά σχόλια για τη Χαμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ανησυχία για την εβραϊκή κοινότητα

Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε ότι οι Αρχές προβληματίστηκαν από το όνομα του δράστη -«Jihad»- αλλά επιβεβαίωσε ότι ήταν το πραγματικό του όνομα.

Η επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος, Κέμι Μπάντενοχ, επισκέφτηκε τη συναγωγή και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας για την εβραϊκή κοινότητα, σημειώνοντας ότι ορισμένες οικογένειες εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο, για να εγκατασταθούν στο Ισραήλ, αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. Πώς γίνεται άνθρωποι να εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο για μια εμπόλεμη ζώνη και να θεωρούν ότι θα είναι πιο ασφαλείς εκεί;», αναρωτήθηκε.

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, επισκέφτηκε τον τόπο της επίθεσης και κάλεσε όσους σχεδιάζουν διαδηλώσεις στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο να «σεβαστούν τον πόνο των Βρετανών Εβραίων».

Η αστυνομία συνέχισε και την Κυριακή τις έρευνες σε αρκετά σπίτια, ενώ η ένοπλη παρουσία γύρω από εβραϊκά ιδρύματα ενισχύθηκε σε εθνικό επίπεδο.