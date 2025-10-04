Το λαϊκιστικό κόμμα ANO του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις απέκτησε μεγάλο προβάδισμα στις βουλευτικές εκλογές της χώρας το Σάββατο, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 74,2% των εκλογικών τμημάτων, σύμφωνα με το Reuters.

Το ANO προηγείται με 37% των ψήφων, ενώ ο συνασπισμός Spolu, υπό τον πρωθυπουργό Πέτρ Φιάλα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 21.5%.

Αν ο Μπάμπις, πρώην πρωθυπουργός, συγκεντρώσει αρκετές έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση, θα ενισχύσει το λαϊκιστικό, αντι-μεταναστευτικό στρατόπεδο στην Ευρώπη και υπάρχουν ανησυχίες πως θα περιορίσει τη στήριξη της Τσεχίας προς την Ουκρανία.

Ο Μπάμπις, που ηγήθηκε μιας κεντροαριστερής κυβέρνησης την περίοδο 2017–2021, έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι το ANO δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία, οπότε το «κλειδί» για τον σχηματισμό κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από την πορεία των υπόλοιπων κομμάτων.