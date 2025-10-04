Εκατοντάδες ανεκτίμητα αρχαία χρυσά και αργυρά νομίσματα ανακαλύφθηκαν σε έναν «μυστικό» χώρο σε μια γραφική περιοχή της Τσεχίας.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το Μουσείο και Γκαλερί της Βόρειας Πίλσεν (MGSP) στη Μαριανσκά Τίτνιτσε στις 3 Σεπτεμβρίου. Το μουσείο βρίσκεται στην περιοχή Πίλσεν της δυτικής Βοημίας, γνωστή για τις παραμυθένιες πόλεις και τα κάστρα της.

Ο θησαυρός αποτελείται από εκατοντάδες χρυσά και αργυρά νομίσματα, μαζί με ένα μικρό ειδώλιο αλόγου και χάλκινες πόρπες, όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι σε δελτίο Τύπου που μεταφράστηκε από τα τσεχικά στα αγγλικά.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως το εύρημα σε έναν «μυστικό κελτικό χώρο» στη βόρεια Πίλσεν, σύμφωνα με το μουσείο. Κατά την Εποχή του Σιδήρου, οι Κέλτες κατοικούσαν στην περιοχή, με τον χώρο να χρονολογείται από τον 6ο έως τον 1ο αιώνα π.Χ.

Τα μοναδικά νομίσματα ήταν διάσπαρτα «σε μια περιοχή όπου δεν είχε αναμένεται προηγουμένως κελτικός οικισμός», ανέφερε η ανακοίνωση – γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σπάνια.

Ο Γιαν Μαρζίκ, διευθυντής του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών στην Πράγα, δήλωσε ότι ο κύριος στόχος της ανασκαφής ήταν «η διάσωση των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία απειλούνται άμεσα από παράνομους κυνηγούς θησαυρών, τη γεωργία και τις φυσικές συνθήκες».

«Η εξαιρετική αξία αυτών των αντικειμένων έγκειται επίσης στη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη κατανόηση ενός σπάνιου χώρου της Εποχής του Σιδήρου — τόσο ως προς τα πρότυπα εγκατάστασης όσο και ως προς τα ίδια τα ευρήματα — ο οποίος, σε αντίθεση με τα περισσότερα αντίστοιχα ευρωπαϊκά σημεία, δεν έχει διαταραχθεί από παράνομες ανασκαφές», πρόσθεσε ο Μαρζίκ.

Οι αρχαιολόγοι εργάζονται στον χώρο από το 2021, με κάθε ανασκαφική περίοδο να αποφέρει νέα ενδιαφέροντα ευρήματα.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν εποχικά για εμπόριο, όπου «οι άνθρωποι συχνά έχαναν μικρά αντικείμενα, όπως νομίσματα», ανέφερε το μουσείο.

Ο αρχαιολόγος του MGSP, Ντάνιελ Στράνικ, δήλωσε ότι το σημείο είναι «διεθνούς σημασίας, τουλάχιστον σε επίπεδο Κεντρικής Ευρώπης».

«Ανάμεσα στα χρυσά και αργυρά νομίσματα υπάρχουν άγνωστοι έως τώρα τύποι, που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν την κατανόησή μας για την κελτική νομισματοκοπία στη Βοημία», τόνισε.

«Η ανακάλυψη περιλαμβάνει επίσης ένα μοναδικό σύνολο χρυσών κοσμημάτων της περιόδου Χάλστατ. Στα χάλκινα ευρήματα περιλαμβάνονται πόρπες, καρφίδες, βραχιόλια, μενταγιόν και ακόμη και ένα ειδώλιο αλόγου».

Τα νομίσματα εκτίθενται αυτή τη στιγμή στο MGSP, όπου θα παραμείνουν διαθέσιμα στο κοινό έως τις 30 Νοεμβρίου. Ο διευθυντής του μουσείου, Πάβελ Κοντέρα, δήλωσε ότι η έκθεση «παρουσιάζει μόνο μέρος των ευρημάτων από αυτόν τον αξιοσημείωτο χώρο».

«Τα πιο ξεχωριστά κομμάτια παραμένουν σε ασφαλή φύλαξη και θα παρουσιαστούν μόνο μετά την πλήρη αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος», σημείωσε.

«Στο μέλλον, εξετάζουμε επίσης τη δημιουργία μιας νέας μόνιμης έκθεσης που θα προσφέρει μια εντελώς νέα οπτική για τη ζωή των Κελτών στην περιοχή μας».

Η τελευταία ανακάλυψη έρχεται λίγους μήνες μετά από την ανασκαφή παρόμοιου θησαυρού κελτικών νομισμάτων στην ίδια τσεχική περιοχή.

Η ανακάλυψη αυτή, που ανακοινώθηκε από το Μουσείο Ανατολικής Βοημίας, προήλθε από έναν κελτικό οικισμό που εντοπίστηκε κατά μήκος της διαδρομής μιας μελλοντικής εθνικής οδού.