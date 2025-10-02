Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να παράσχει δάνεια στην Ουκρανία, τα οποία θα αποπληρωθούν με πολεμικές αποζημιώσεις της Μόσχας, είναι «ψευδαίσθηση» και θα τύχει πολύ σκληρής απάντησης.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είπε ότι η Ρωσία θέλει να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη βελγική, όπου βρίσκονται τα περισσότερα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

«Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, οποιαδήποτε επίθεση της ΕΕ στην περιουσία μας θα αντιμετωπιστεί με πολύ σκληρή απάντηση. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι αυτό», δήλωσε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο αντιμέτρων και δυνατότητες για μια κατάλληλη πολιτική και οικονομική απάντηση», συμπλήρωσε.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της ΕΕ;

Η ΕΕ επεξεργάζεται τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, χωρίς όμως να τα κατάσχει.

Αυτό θα περιλαμβάνει την έκδοση δανείου στην Ουκρανία, το οποίο θα αποπληρωθεί εάν και όταν η Ουκρανία λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ζαχάροβα χλεύασε ολόκληρο το σχέδιο.

«Δεν θέλω ούτε να συζητήσω την ιδέα αυτή, είναι μια παραίσθηση. Αλλά η λέξη αποζημιώσεις μου τράβηξε την προσοχή… Για τι είδους πληρωμές αποζημιώσεων μιλάει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής);» διερωτήθηκε.

Η Ζαχάροβα είπε ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από τους χαμένους.

Από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 210 δισεκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη, εκ των οποίων τα 185 δισεκατομμύρια στην Euroclear, ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες.

Το προτεινόμενο δάνειο θα χορηγηθεί με τη χρήση μετρητών που έχουν συσσωρευτεί καθώς λήγουν αυτά τα χρεόγραφα.

Η Ρωσία δεν έχει δηλώσει πώς θα αντιδράσει, αλλά οι αναλυτές λένε ότι είναι πιθανό να στοχεύσει σε περιουσιακά στοιχεία δυτικών εταιρειών που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα.

Το ανεξάρτητο ρωσικό χρηματοοικονομικό μέσο The Bell ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι το σχέδιο της ΕΕ θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν «μεγάλο πόλεμο κατασχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ευρώπης».