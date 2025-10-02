Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση είχε μέγεθος 5 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, όπου ταρακουνήθηκαν κτίρια και κόσμος βγήκε βιαστικά στους δρόμους.

Η αρχή αντιμετώπισης καταστροφών AFAD ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, κατά μήκος ενός ρήγματος που εδώ και καιρό θεωρείται επικίνδυνο για την πόλη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ακολούθησε δόνηση 4 Ρίχτερ.