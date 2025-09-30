Μία ακόμη γυναικοκτονία έχει συγκλονίσει την Ιταλία, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης στη χώρα. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, ο Σαλβατόρε Οκόνε φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας της συζύγου του, Ελίζα Πολτσίνο, ηλικίας 48 ετών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Μπενεβέντο της Κάτω Ιταλίας, όπου διέμενε το ζευγάρι. Η 48χρονη, μητέρα τριών παιδιών, βρήκε φρικτό θάνατο, καθώς ο δράστης φέρεται να τη χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι με μία πέτρα.

Έπειτα από πολύωρες έρευνες, ελικόπτερο των καραμπινιέρων κατάφερε να εντοπίσει Ι.Χ. με τον φερόμενο ως δράστη, ηλικίας 58 ετών, σε περιοχή η οποία απέχει πάνω από εκατό χιλιόμετρα από την κωμόπολη στην οποία διαμένει. Μέσα στο όχημα, οι καραμπινιέροι βρήκαν νεκρό τον δεκαεξάχρονο γιό του ζευγαριού, ενώ η κατά ένα χρόνο μεγαλύτερη αδελφή του, φέρει σοβαρά τραύματα. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο οποίος είναι ενήλικας, δεν ζει πλέον στο πατρικό του σπίτι.

“Mettiti in contatto con me o con la tua famiglia”: Appello del sindaco di #Paupisi a Salvatore Ocone, ricercato dopo l’omicidio della moglie. Irreperibili anche i due figli di 16 e 15 anni. Qualcuno ha visto lui o la sua Opel Mokka nera?#chilhavisto→https://t.co/lp5nLTm6ty pic.twitter.com/fJJEUZ28B7 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 30, 2025

Την ώρα αυτή, ο Σαλβατόρε Οκόνε ανακρίνεται από τις αστυνομικές αρχές. Οι γείτονες δήλωσαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ να υπάρχουν εντάσεις στο εσωτερικό της οικογένειας και ότι το μόνο που γνωρίζουν είναι ότι, τελευταία, ο άνδρας έπασχε από κατάθλιψη. Το τραγικό αυτό συμβάν έχει προκαλέσει πραγματικό σοκ στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Μπενεβέντο, στην περιφέρεια της Καμπανίας.