Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές του Ντουμπάι στον Τσάρλς Μοουεσίγκουα, Ουγκαντέζο πρώην οδηγό λεωφορείου στο Λονδίνο, ο οποίος κατέληξε μαστροπός και επικεφαλής πάρτι porta potty.

Η αστυνομία έφτασε στα χνάρια του μετά από δημοσίευμα του BBC που αποκάλυψε τη δράση του, ενώ τον αναζητούσε και η Interpol.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, ο Μοουεσίγκουα στρατολογούσε τις γυναίκες, αφού τους υποσχόταν ότι θα εργαστούν σε ξενοδοχεία ή σούπερ μάρκετ.

Μόλις έφταναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) όμως, βρίσκονταν εγκλωβισμένες σε ένα κύκλωμα πορνείας και τα πάρτι porta potty.

Μάλιστα, ο μαστροπός μιλώντας σε μυστικό δημοσιογράφο του BBC, είπε ότι μπορούσε να προσφέρει γυναίκες για ένα σεξ πάρτι με αρχική τιμή τα 1.000 δολάρια, προσθέτοντας ότι πολλές από αυτές μπορούν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» για τους πελάτες.

Τι είναι τα Porta Potty Party

O όρος σημαίνει ουσιαστικά τη μεταμόρφωση μιας γυναίκας σε «ανθρώπινη τουαλέτα» και στο Reddit υπάρχουν αρκετές σχετικές πληροφορίες. Πριν από λίγο καιρό, το Vox News δημοσίευσε το βίντεο μιας νιγηριανής μαθήτριας που εξηγούσε τι συμβαίνει σε αυτά τα πάρτι με ζάμπλουτους άνδρες από το Ντουμπάι και κορίτσια που βρίσκουν είτε μέσα από τα social media είτε μέσα από τα προφίλ του στο OnlyFans.

Oυσιαστικά σε αυτά τα πάρτι οι γυναίκες παίρνουν εξωφρενικά χρήματα για λίγες ώρες από πάρα πολύ ευκατάστατους άνδρες, προκειμένου να μετατραπούν σε σεξουαλικές σκλάβες και να μπορέσουν αυτοί που τις πληρώνουν να κάνουν στην κυριολεξία ό,τι θέλουν πάνω τους, κάτι που μπορεί να τις αφήσει ακρωτηριασμένες ή νεκρές.