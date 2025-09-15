Ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών, κυρίως από την Ουγκάντα, με έδρα το Ντουμπάι αποκάλυψε έρευνα του BBC, ενώ εγκέφαλος φαίνεται να είναι ένας πρώην οδηγός λεωφορείου, ονόματι Charles Mwesigwa.

Ο Mwesigwa, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, δήλωσε στον μυστικό δημοσιογράφο του BBC ότι θα μπορούσε να προσφέρει γυναίκες για ένα σεξ πάρτι με αρχική τιμή τα 1.000 δολάρια, προσθέτοντας ότι πολλές από αυτές μπορούν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» για τους πελάτες.

Οι φήμες για άγρια σεξ πάρτι στο εμιράτο των ΗΑΕ κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Το hashtag #Dubaiportapotty, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 450 εκατομμύρια φορές στο TikTok, συνδέεται με εικασίες για γυναίκες που κατηγορούνται ότι είναι influencers που διψούν για χρήματα και χρηματοδοτούν κρυφά τον τρόπο ζωής τους ικανοποιώντας τα πιο υπερβολικά σεξουαλικά αιτήματα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα που συνδέονται με τον Mwesigwa πίστευαν ότι ταξίδευαν στα ΗΑΕ για να εργαστούν σε μέρη όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γυναίκες εξαναγκάζονταν να καλύψουν υπέρογκα ποσά που τους επέβαλε ο Mwesigwa, με το πρόσχημα εξόδων για εισιτήρια, βίζες και διαμονή, ικανοποιώντας ακόμα και τις πιο ακραίες σεξουαλικές επιθυμίες πλούσιων πελατών.

Σύμφωνα με τη «Mia», της οποίας το όνομα άλλαξε το BBC για την ασφάλειά της και η οποία λέει ότι παγιδεύτηκε από το δίκτυο του Mwesigwa, τουλάχιστον ένας από τους πελάτες ζητούσε τακτικά να αφοδεύσει πάνω στις γυναίκες.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης πως οι πελάτες ήταν ως επί το πλείστον λευκοί Ευρωπαίοι και μεταξύ αυτών υπήρχαν και άνδρες με ακραία φετίχ.

Το δίκτυο λειτουργούσε με πλήρη μυστικότητα και ο Mwesigwa χρησιμοποιούσε διαφορετικά ονόματα, πλήρωνε για «προστασία» σε νυχτερινά κέντρα και φρόντιζε τα συμβόλαια για σπίτια και αυτοκίνητα να μην εμφανίζονται ποτέ στο δικό του όνομα.

Οι τιμές και οι παροχές

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος είπε κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με κρυφό ρεπόρτερ του BBC πως έχει περίπου 25 κορίτσια, προσθέτοντας πως «πολλά είναι ανοιχτόμυαλα… μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα».

Στη συνέχεια, ο Mwesigwa ανέφερε πως το κόστος ξεκινούσε στα 1.000 δολάρια ανά κορίτσι για μια διανυκτέρευση, αλλά αυξανόταν για πιο «τρελά πράγματα». Προσκάλεσε μάλιστα τον δημοσιογράφο για μια «βραδιά δείγμα».

Το BBC αποκάλυψε επίσης ότι δύο γυναίκες που συνδέονται με τον κ. Mwesigwa πέθαναν, ύστερα από πτώση από πολυώροφα διαμερίσματα. Παρόλο που οι θάνατοι θεωρήθηκαν αυτοκτονίες από τις τοπικές αρχές, οι φίλοι και οι οικογένειές τους πιστεύουν ότι η Αστυνομία θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω το θέμα.

Το BBC αναφέρει πως ο Mwesigwa αρνείται τους ισχυρισμούς, εξηγώντας πως βοηθά γυναίκες να βρουν «μια στέγη» μέσω ιδιοκτητών ακινήτων και ότι αυτές έρχονται μαζί του σε πάρτι λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι.

Η υπόθεση των πάρτι porta potty ήρθε στο προσκήνιο όταν η Μαρία Κόβαλτσουκ, ένα 20χρονο μοντέλο από την Ουκρανία, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη ενός απομονωμένου δρόμου στο Ντουμπάι, έπειτα από οκτώ ημέρες αγωνιώδους αναζήτησης.

Η νεαρή γυναίκα είχε χαθεί από τις 9 Μαρτίου, όταν είχε ενημερώσει φίλους και συγγενείς ότι θα παραβρισκόταν σε πάρτι ξενοδοχείου, έπειτα από πρόσκληση δύο ανδρών που της συστήθηκαν ως επαγγελματίες του χώρου της μόδας.

«Άρχισαν να πίνουν πολύ. Με πείραζαν γιατί δεν έπινα. Μετά έγιναν επιθετικοί. Μου έλεγαν “μας ανήκεις, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μαζί σου”. Προσπάθησα να το πάρω σαν αστείο. Άρχισαν να σπάνε μπουκάλια και μου πήραν τα πράγματά μου, ακόμα και το διαβατήριό μου», δήλωσε η ίδια.

Κάποια στιγμή που οι άντρες βγήκαν στο μπαλκόνι, εκείνη κατάφερε να το σκάσει και να κρυφτεί σε ένα εργοτάξιο.

«Έτρεξα μακριά και κρύφτηκα σε ένα κτίριο. Ήμουν πολύ φοβισμένη. Μετά με βρήκαν και με χτύπησαν», περιγράφει το νεαρό μοντέλο που λέει ότι δεν θυμάται πώς τραυματίστηκε.