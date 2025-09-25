Η πτήση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τις ΗΠΑ την Πέμπτη απέφυγε να πετάξει πάνω από τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης, έπειτα από τη διπλωματική ρήξη ανάμεσα στους ιστορικούς συμμάχους και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ενώ η τυπική αεροπορική διαδρομή από το Ισραήλ προς τη Νέα Υόρκη περνά πάνω από τη Γαλλία, το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, το αποκαλούμενο «Φτερά της Σιών», ακολούθησε μια πιο μακρά και κυκλική πορεία πάνω από τη Μεσόγειο, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων όπως το FlightAware αλλά και με πηγή των Financial Times.

Το αεροπλάνο διέσχισε τα Στενά του Γιβραλτάρ προς τον Ατλαντικό Ωκεανό και πέρασε για λίγο πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε εκδώσει τον Νοέμβριο ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ, κατηγορώντας το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τουλάχιστον σε μία ακόμη περίπτωση από τότε, η διαδρομή της πτήσης του Νετανιάχου προς τις ΗΠΑ απέφυγε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης, της συνθήκης που ίδρυσε το ΔΠΔ και υποχρεώνει τα μέλη της να συλλάβουν τον Ισραηλινό ηγέτη σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης.

Το Ισραήλ, πάντως, σύμφωνα με τους Times of Israel, ζήτησε από τη Γαλλία άδεια για να περάσει το αεροσκάφος του πρωθυπουργού Νετανιάχου από τον γαλλικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με διπλωματικό αξιωματούχο της Γαλλίας.

Οι Γάλλοι έδωσαν την άδεια, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», λέει ο Γάλλος αξιωματούχος.