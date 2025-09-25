Ένα νεαρό ζευγάρι αγόρασε πέρυσι ένα από τα πιο τρομακτικά σπίτια της Αμερικής και ανακάλυψε αυτό που φαίνεται να είναι ανθρώπινος σκελετός κάτω από την μπροστινή βεράντα.

Ο Κάιλ Γουίλερ, 37 ετών, και η σύζυγός του, Αλέχα Τζέιν, 33 ετών, αγόρασαν το Αρχοντικό Μπίσελ στο Σεντ Λούις έναντι 205.000 δολαρίων, χωρίς καν να έχουν δει το εσωτερικό του.

Το ιστορικό σπίτι, ένα από τα παλαιότερα στην πόλη, είναι πλέον αντικείμενο του τηλεοπτικού προγράμματος του HGTV «Scariest House in America», που αναζητά την πιο στοιχειωμένη κατοικία της χώρας.

Παράξενα φαινόμενα από την πρώτη εβδομάδα

Όπως αναφέρει η Daily Mail, την πρώτη εβδομάδα μετά την αγορά του αρχοντικού, ο συναγερμός κίνησης στο υπόγειο ενεργοποιούνταν κάθε βράδυ. Το ζευγάρι τοποθέτησε κάμερα, ωστόσο δεν κατέγραψε τίποτα. «Το περίεργο είναι ότι όταν πήγαινα εκεί, σταματούσε», δήλωσε ο Γουίλερ στην εφημερίδα St. Louis Post Dispatch.

Ο συναγερμός συνέχισε να χτυπά κάθε βράδυ μέχρι που τελικά τον απενεργοποίησαν. Ο Γουίλερ ανέφερε επίσης ότι άκουγε βήματα από τον επάνω όροφο, ενώ βρισκόταν στο ισόγειο.

Τον Ιούνιο, καθώς πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης μετά το γύρισμα της εκπομπής του HGTV, ο Γουίλερ ανακάλυψε αυτό που φαίνεται να είναι ανθρώπινος σκελετός κάτω από την παλιά μπροστινή βεράντα.

Κάλεσε την αστυνομία, η οποία του ζήτησε να σφραγίσει το σημείο, έως ότου γίνει έρευνα.

Οι εμφανίσεις μυστηριώδους άνδρα

Το πιο ανατριχιαστικό όμως φαινόμενο ίσως είναι η εμφάνιση ενός μυστηριώδους άνδρα που, όπως έχουν αναφέρει επισκέπτες του αρχοντικού ανά τα χρόνια, στέκεται σε μια γωνία.

Πρόσφατα, εργολάβοι που δούλευαν στο σπίτι δήλωσαν ότι είδαν έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα να στέκεται κοντά σε ένα παράθυρο.

Η σύζυγος του Γουίλερ, Τζέιν, παραδέχτηκε ότι δεν νιώθει άνετα όταν μένει μόνη της στο σπίτι.

Το παρελθόν του αρχοντικού

Το Αρχοντικό Μπίσελ δεσπόζει σε έναν λόφο στη συνοικία College Hill του Σεντ Λούις. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωμένα πεθάνει μέσα σε αυτό. Χτίστηκε από τον στρατηγό Λιούις Μπίσελ μεταξύ 1812 και 1820, αποτελώντας ένα από τα παλαιότερα τούβλινα σπίτια της πόλης.

Το κτίριο βρισκόταν στο κέντρο μιας φυτείας σκλάβων, ενώ στο παρελθόν υπήρχε ιδιωτικό νεκροταφείο στον χώρο.

Σήμερα το σπίτι είναι σε κακή κατάσταση και χρειάζεται εκτεταμένες ανακαινίσεις.

Οι νικητές του τηλεοπτικού διαγωνισμού του HGTV θα λάβουν 150.000 δολάρια, ποσό που οι Γουίλερ θεωρούν χρήσιμο, αν και δεν επαρκεί για τις ανάγκες του ακινήτου.

Στο παρελθόν, το αρχοντικό είχε λειτουργήσει ως θέατρο murder mystery dinner, όπου παρουσιάζονταν παραστάσεις τύπου Ηρακλή Πουαρό μαζί με δείπνο.

Πριν από αυτό, υπήρξε φυτεία φρούτων με έξι σκλάβους και δύο Ιρλανδούς υπηρέτες. Ο Γουίλερ εκτιμά ότι λόγω της αφθονίας σε μουριές στην περιοχή, πιθανότατα καλλιεργούσαν μούρα.

Ο στρατηγός Μπίσελ τραυματίστηκε στη μάχη Lundy’s Lane στον πόλεμο του 1812, μία από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις και στη συνέχεια έχτισε το αρχοντικό στην κορυφή του απότομου λόφου για λόγους οχύρωσης.

Στο υπόγειο υπήρχε άνοιγμα που οδηγούσε σε σπήλαια κάτω από το σπίτι, τα οποία, σύμφωνα με φήμες, συνέδεαν το ακίνητο με τον ποταμό Μισισιπή.

Το σπίτι ενδέχεται να αποτέλεσε σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου, σύμφωνα με τοπικό ιστορικό. Αν και η οικογένεια Μπίσελ είχε σκλάβους, ορισμένοι δουλοκτήτες υποστήριζαν κρυφά το κίνημα κατά της δουλείας.

Η μετέπειτα ιστορία

Η οικογένεια Μπίσελ πούλησε το αρχοντικό το 1882 στην οικογένεια Κραφτ. Μόλις 11 ημέρες αργότερα, τρία παιδιά της οικογένειας πέθαναν από διφθερίτιδα, ενώ ένα τέταρτο παιδί πέθανε έναν χρόνο μετά.

Το σπίτι πέρασε σε αρκετούς ιδιοκτήτες και αργότερα έγινε οίκημα με δωμάτια προς ενοικίαση.

Το 1953 υπήρξε σχέδιο κατεδάφισης για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου, αλλά η Landmarks Association of St. Louis το έσωσε το 1957.

Στη συνέχεια λειτούργησε για λίγο ως εστιατόριο, προτού μετατραπεί σε θέατρο με παραστάσεις μυστηρίου.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 το θέατρο έκλεισε τον Μάρτιο του 2020 και δεν ξανάνοιξε. Οι Γουίλερ το αγόρασαν τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2024.

Τα σχέδια του ζευγαριού

Το ζευγάρι σκοπεύει να αποκαταστήσει την παλιά αίγλη στο αρχοντικό. Υπολογίζουν ότι οι ανακαινίσεις θα διαρκέσουν δύο χρόνια και επιθυμούν να επαναφέρουν το θέατρο δείπνου μυστηρίου, ενώ σχεδιάζουν να ανοίξουν δωμάτια στον δεύτερο όροφο για επισκέπτες που θέλουν να διανυκτερεύσουν.