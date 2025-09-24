Μια μητέρα από το Περθ, η 34χρονη Lucy Banks, αποκάλυψε τον τρόμο που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι «φίλοι» της, είχαν κάνει αναφορά στην αστυνομία θεωρώντας την «κακή μητέρα» ενώ αποκάλυψαν το επάγγελμά της που σχετίζεται με τον τομέα του σεξ, ακόμη και στον γιο της.

Μετά τον χωρισμό της το 2019, η Banks άφησε τη δουλειά της στον τραπεζικό τομέα και άρχισε να πουλάει προκλητικές φωτογραφίες και βίντεο στο OnlyFans, ώστε να μπορεί να μένει στο σπίτι και να φροντίζει τα δύο παιδιά της, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost. Όπως εξηγεί, «Το να γίνω δημιουργός σεξουαλικού περιεχομένου με βοήθησε να μένω στο σπίτι και να είμαι παρούσα για τα παιδιά μου. Μπορούσα να οργανώνω τη δουλειά μου γύρω από το πρόγραμμα του σχολείου τους.»

Παρά τις προσπάθειές της να κρατήσει τη δουλειά της μακριά από τα παιδιά, άλλοι άρχισαν να την κρίνουν, μερικοί μάλιστα φτάνοντας στο σημείο να την καταγγείλουν, ισχυριζόμενοι ότι ήταν «κακή μητέρα». Όπως λέει η ίδια, «Ήταν υπερβολικό σε κάποια σημεία και με έκανε πολύ δύσπιστη για το ποιον μπορώ να εμπιστευτώ.»

Η αντίδραση του γιου της όταν το έμαθε

Η Banks διατήρησε τα όρια με τα παιδιά της, αλλά τελικά ο γιος της ανακάλυψε την αλήθεια σε ηλικία 10 ετών: «Μαμά, είσαι στο OnlyFans;», τη ρώτησε. Η ίδια πρόσθεσε, «Ήμουν πάντα προετοιμασμένη να κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί τους.»

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς καριέρας της στο OnlyFans, κέρδισε πάνω από 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Η εμπειρία της την οδήγησε να ιδρύσει την Million Billion Media, την πρώτη εταιρεία PR και μάρκετινγκ για τη βιομηχανία ενηλίκων. «Φέτος, η εταιρεία μου απέκτησε επίσης τα Adult Industry Choice Awards, μια γκαλά βραδιά όπου αναγνωρίζονται οι ηγέτες και οι νεοεισερχόμενοι στη βιομηχανία. Είναι ένας υπέροχος χώρος εργασίας, και είναι απρόσμενα υγιής», λέει η Banks.

Η ίδια τονίζει την αξία της δουλειάς της για την οικογένειά της: «Η δουλειά μου, μου έχει επιτρέψει να στηρίξω τα παιδιά μου και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό. Πηγαίνουν σε εξαιρετικά ιδιωτικά σχολεία, κάνουν σπορ, έχουν σταθερότητα. Δεν είναι κακομαθημένα. Έχουμε μία ασφαλή και ήσυχη ζωή, που είναι όλα όσα πάντα ήθελα να παρέχω.»

Παρά τις αντιξοότητες και τις καταγγελίες, η Banks υπογραμμίζει ότι η μητρότητα είναι θεμελιώδης για εκείνη: «Το να είσαι μητέρα είναι τόσο βασικό για μένα. Είναι τα πάντα. Παρόλο που το να με κατηγορούν ότι είμαι κακή μητέρα πονάει πραγματικά, ήταν φρικτό, αλλά γρήγορα το ξεπέρασα. Είμαι εξαιρετική μητέρα. Οποιοσδήποτε με γνωρίζει πραγματικά, θα σας πει ότι θα έκανα τα πάντα για τα παιδιά μου.»