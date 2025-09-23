Μια μεγάλη επιστημονική πρόοδος φέρνει τους ειδικούς πιο κοντά στη λύση του πραγματικού «Κώδικα Ντα Βίντσι», που αφορά το DNA, τον θάνατο και την ταφή του θρυλικού καλλιτέχνη, επιστήμονα και εφευρέτη, Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ο κόσμος μαγνητίστηκε το 2003 από το μυθιστόρημα και το 2006 από την ταινία «Κώδικας Ντα Βίντσι», όπου ο Τομ Χανκς ενσάρκωνε έναν καθηγητή που αναζητούσε ένα θρησκευτικό μυστήριο γύρω από το Άγιο Δισκοπότηρο, με κρυμμένα στοιχεία στον εμβληματικό πίνακα του Λεονάρντο, «Ο Μυστικός Δείπνος».

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Sun, ο πραγματικός «Κώδικας Ντα Βίντσι» που προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν οι επιστήμονες σχετίζεται με τη χαρτογράφηση του γονιδιώματος του καλλιτέχνη, δηλαδή το πλήρες σύνολο του DNA του.

Η οικογενειακή γραμμή του Λεονάρντο ντα Βίντσι

Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι έχουν επιβεβαιώσει μια ανδρική γενεαλογική γραμμή που φτάνει πίσω έως το 1331. Το οικογενειακό αυτό δέντρο καλύπτει 21 γενιές και περιλαμβάνει έως και 400 άτομα.

Έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον έξι απόγονοι, οι οποίοι μέσω τεστ DNA συνδέονται απευθείας με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος γεννήθηκε το 1452 στο Άνκιανο, στο Βίντσι της Φλωρεντίας και πέθανε το 1519.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν επίσης την ύπαρξη οικογενειακού τάφου της οικογένειας Ντα Βίντσι στην εκκλησία Σάντα Κρότσε στο Βίντσι. Εκεί εκτιμάται ότι είναι θαμμένα μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων ο παππούς του Αντόνιο, ο θείος του Φραντσέσκο, καθώς και οι ετεροθαλείς αδελφοί του, Αντόνιο, Παντόλφο και Τζιοβάνι.

Αναλύσεις DNA και ο ρόλος των απογόνων

«Απαιτούνται περαιτέρω λεπτομερείς αναλύσεις για να διαπιστωθεί εάν το DNA που έχει εξαχθεί είναι επαρκώς διατηρημένο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Καραμέλι, από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας.

«Με βάση τα αποτελέσματα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανάλυση τμημάτων του χρωμοσώματος Υ για σύγκριση με τους σημερινούς απογόνους», συμπλήρωσε.

Οι ειδικοί ελπίζουν να αναλύσουν τα λείψανα στον οικογενειακό τάφο στο Βίντσι ώστε να συγκρίνουν το χρωμόσωμα Υ με εκείνο των ζωντανών απογόνων. Παράλληλα, επιδιώκουν να αναζητήσουν ίχνη DNA και πάνω στα αυθεντικά έργα του Λεονάρντο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη ανασύνθεση του γονιδιώματός του.

«Στόχος μας με την ανασύνθεση της γενεαλογίας της οικογένειας Ντα Βίντσι μέχρι σήμερα», εξήγησε ο Αλεσάντρο Βετσόζι από τον Σύλλογο Κληρονομιάς Λεονάρντο ντα Βίντσι, «είναι να καταστήσουμε δυνατή την επιστημονική έρευνα πάνω στο DNA του, ενώ παράλληλα να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε τους τόπους που συνδέονται με τον Λεονάρντο. Μέσα από την ανάκτηση του DNA του, ελπίζουμε να κατανοήσουμε τις βιολογικές ρίζες της εξαιρετικής του οπτικής οξύτητας, της δημιουργικότητάς του και πιθανώς πτυχές της υγείας του και τα αίτια του θανάτου του».

Το μυστήριο της ταφής του Λεονάρντο

Η νέα έρευνα μπορεί να προσφέρει απαντήσεις και για τον τόπο ταφής του. Ο Αναγεννησιακός ζωγράφος λέγεται ότι θάφτηκε στο Αμπουάζ της Γαλλίας, στην εκκλησία Σαιν Φλοραντέν. Η εκκλησία, όμως, υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη Γαλλική Επανάσταση και οστά που θεωρούνται δικά του μεταφέρθηκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Ουμπέρτου στο Αμπουάζ.

Ωστόσο, αμφιβολίες υπάρχουν εδώ και χρόνια σχετικά με το εάν τα οστά αυτά ανήκουν πραγματικά στον Λεονάρντο ντα Βίντσι, ένα μυστήριο που μπορεί να λυθεί με τη χρήση του DNA.

«Ακόμα και ένα μικροσκοπικό αποτύπωμα σε μια σελίδα μπορεί να περιέχει κύτταρα προς ανάλυση», σημείωσε ο Τζέσε Χ. Όζουμπελ, από το Πανεπιστήμιο Ροκφέλερ, διευθυντής του πρότζεκτ DNA.

«Η βιολογία του 21ου αιώνα μετακινεί τα όρια ανάμεσα στο άγνωστο και στο ακατόρθωτο. Σύντομα μπορεί να αποκτήσουμε πληροφορίες για τον Λεονάρντο και άλλες ιστορικές προσωπικότητες που κάποτε θεωρούνταν χαμένες για πάντα», τονίζει.