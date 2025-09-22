Σκηνές που σόκαραν το κοινό εκτυλίχθηκαν στο Riot Fest του Σικάγο, όταν οι θρυλικοί GWAR, γνωστοί για τα αιματηρά και ακραία σκηνικά τους, ανέβηκαν στη σκηνή με ένα νέο προκλητικό σόου.

Βίντεο που έγινε viral δείχνει ένα μανεκέν-ομοίωμα του Έλον Μασκ, ντυμένο με γυαλιά ηλίου, καπέλο, μαύρο t-shirt με τη λέξη «D.O.G.E.» και τζιν, να «αποκεφαλίζεται» με αλυσοπρίονο και σπαθί από μέλος του συγκροτήματος, με ψεύτικο αίμα να εκτοξεύεται στο κοινό. Σε άλλη στιγμή, παρουσιάστηκε ένα υπέρβαρο ομοίωμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο «αιμορραγεί» βίαια επί σκηνής.

Heavy metal band stage phony beheading of Elon Musk, murder Trump in shocking festival performance https://t.co/Ali8xjAAnI pic.twitter.com/JQUJFNUDMF — New York Post (@nypost) September 21, 2025

Όπως αναφέρει η New York Post, oι θεατές επευφημούσαν, όμως τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ξεσήκωσαν έντονες αντιδράσεις. Χρήστες στο Χ κατηγόρησαν το συγκρότημα και το φεστιβάλ για «νομιμοποίηση της βίας απέναντι σε πραγματικά πρόσωπα», ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τους GWAR σημειώνοντας πως παρόμοια σόου έχουν στο παρελθόν σατιρίσει και άλλους πολιτικούς ηγέτες, από τον Μπάιντεν μέχρι τον Ομπάμα.

Saw a friend’s video from Riot Fest—GWAR mock-beheaded Elon Musk on stage. That’s not edgy, it’s grotesque and reckless and normalizes violence against a real person. This is not okay. Riot Fest and GWAR crossed a major line. #RiotFest #GWAR #ElonMusk @RiotFest @gwar @elonmusk @X pic.twitter.com/ngr0GRVbP9 — karen (@hottakekaren) September 20, 2025

Οι GWAR, που ιδρύθηκαν το 1984 στη Βιρτζίνια, έχουν χτίσει τη φήμη τους πάνω σε ακραία θεάματα με αίμα, ψεύτικα σωματικά υγρά και grotesque κοστούμια. Το Σάββατο, όμως, το όριό τους σχολιάστηκε ιδιαίτερα, με το ίδιο το Riot Fest να απαντά ειρωνικά στις επικρίσεις μέσω Χ.

Το τριήμερο φεστιβάλ, που ξεκίνησε το 2005, φιλοξένησε φέτος μεγάλα ονόματα της punk και rock σκηνής, όπως οι Blink-182, Weezer και Green Day.