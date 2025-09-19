Ένας άνδρας στην πολιτεία της Νεμπράσκα στις ΗΠΑ γλίτωσε την τελευταία στιγμή όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε πρατήριο καυσίμων ακριβώς δίπλα του.

Ο οδηγός του οχήματος όσο και ο άνδρας που παραλίγο να χτυπηθεί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο κινούνταν με τουλάχιστον 65 μίλια/ώρα (104 χλμ/ώρα) σε ζώνη όπου το όριο ήταν 40 μίλια/ώρα (65 χλμ/ώρα). Ο οδηγός θα κατηγορηθεί για επικίνδυνη οδήγηση και ληγμένη άδεια κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Λίνκολν, δείχνει τον κάτοικο της περιοχής να καθαρίζει το παρμπρίζ του φορτηγού του σε πρατήριο καυσίμων, πριν αρχίσει να τρέχει αντιλαμβανόμενος ότι ένα αυτοκίνητο έρχεται κατά πάνω του.

Τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ενώ ζημιές υπέστη και το φορτηγό του, όπως και μια κολόνα φωτισμού.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με τις Αρχές.