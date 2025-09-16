Η πολωνική κυβέρνηση θα αποφασίσει αυτή την εβδομάδα για την προμήθεια υποβρυχίων, η οποία θα οδηγήσει στην αγορά των πρώτων υποβρυχίων μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Orka. Θα υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα που θα δεσμεύεται για την αγορά υποβρυχίων μέχρι το τέλος του έτους. Οι προσφορές έχουν εξεταστεί και τώρα η πολωνική κυβέρνηση θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο εταίρος του προγράμματος», δήλωσε ο Τουσκ στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ