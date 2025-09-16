Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο των social media ο θάνατος της 23χρονης δημοφιλούς influencer μόδας, Μαριάν Ιζαγκίρε, η οποία μετρούσε εκατομμύρια ακολούθους σε TikTok και Instagram. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε εγκεφαλικά νεκρή στις 12 Σεπτεμβρίου σε ξενοδοχείο της πόλης Μορέλια στο Μεξικό, λίγες μόνο ημέρες αφότου είχε ανεβάσει ένα αινιγματικό βίντεο με μακιγιάζ κλόουν στο TikTok, όπου εμφανιζόταν να κλαίει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η οικογένεια της Ιζαγκίρε είχε δηλώσει την εξαφάνισή της την 1η Σεπτεμβρίου. Πέντε ημέρες αργότερα, η Αστυνομία την εντόπισε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου βρισκόταν σε κακή κατάσταση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Μιτσοακάν, «η Μαριάν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από παραϊατρικό προσωπικό», ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε καταστεί εγκεφαλικά νεκρή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Οι ακριβείς αιτίες παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το στοιχείο που έχει προκαλέσει συγκίνηση και προβληματισμό είναι το τελευταίο βίντεο που είχε ανεβάσει η influencer στο TikTok, μόλις τέσσερις μέρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Ντυμένη κλόουν, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της, τραγουδούσε στίχους που μιλούν για χαμένο έρωτα. Στη λεζάντα είχε γράψει: «Όλες οι υποσχέσεις της αγάπης μου θα πάνε μαζί σου. Γιατί φεύγεις;»

Η δημοσίευση αυτή, σε συνδυασμό με τις συνθήκες εξαφάνισης και θανάτου της, έχει δημιουργήσει πλήθος εικασιών στους θαυμαστές της, που προσπαθούν να καταλάβουν τι πραγματικά συνέβη.

Η Ιζαγκίρε είχε καταφέρει να χτίσει μία εντυπωσιακή διαδικτυακή παρουσία, με περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και πάνω από 327.000 στο Instagram. Στα βίντεό της συνδύαζε τη μόδα, το χιούμορ αλλά και προσωπικές στιγμές, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο νεανικό κοινό.

Μετά την είδηση του θανάτου της, τα social media πλημμύρισαν από μηνύματα συμπαράστασης και θλίψης. Συνάδελφοι και θαυμαστές της μοιράστηκαν αναμνήσεις και λόγια αγάπης. Ο influencer Μαρσέλο Αλκάσαρ έγραψε σε ανάρτησή του: «Στον λίγο χρόνο που σε γνώρισα, ήσουν ένα υπέροχο κορίτσι, με ένα χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ. Είσαι ένας άγγελος, και πάντα ήσουν».

Η τραγική απώλεια της νεαρής γυναίκας υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ζωή πίσω από τα φώτα της διαδικτυακής δημοσιότητας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Για τους εκατομμύρια ακολούθους της, η Μαριάν Ιζαγκίρε θα μείνει στη μνήμη τους ως μια φωτεινή παρουσία, που συγκίνησε και ενέπνευσε με την αμεσότητά της.