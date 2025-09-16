Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στον Καναδά, όταν ένας άνδρας σε κατάσταση μέθης συνελήφθη να οδηγεί ένα παιδικό, ροζ τζιπ Barbie σε κεντρικό δρόμο.

Ο Κάσπερ Λίνκολν εθεάθη στις 5 Σεπτεμβρίου να κινείται με το μικροσκοπικό όχημα στην 15η Λεωφόρο του Πρινς Τζορτζ, στη Βρετανική Κολομβία, με τον φίλο του να τον συνοδεύει πεζός, σύμφωνα με το CBC.

Όπως έγινε γνωστό, είχε δανειστεί το παιχνίδι —κατασκευασμένο για παιδιά 3 έως 7 ετών— από το παιδί του συγκάτοικου του, καθώς, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, «τον έπιασε η τεμπελιά» και δεν ήθελε να περπατήσει μέχρι το κατάστημα.

«Δεν το είχα οδηγήσει ποτέ πριν», δήλωσε γελώντας στο μέσο.

Prince George man pulled over in a pink Barbie Jeep pic.twitter.com/4VJmq8MavE — 604RAW (@604RAW) September 8, 2025

Μετά από μαρτυρίες που τον κατέγραψαν να οδηγεί το Barbie τζιπ, σταμάτησε ένα περιπολικό της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας.

«Τον συλλαμβάνετε πραγματικά γιατί οδηγούσε ένα παιδικό τζιπ;» αναρωτήθηκε η Σάμερ Κάρον, που τράβηξε βίντεο τη στιγμή της σύλληψης. Εξομολογήθηκε ότι ήταν σοκαρισμένη που η αστυνομία επενέβη, καθώς ο Λίνκολν αγκάλιαζε το κράσπεδο με το κωμικά μικρό αυτοκίνητο και κινείτο «περίπου 3 μίλια την ώρα».

Η αστυνομία επέβαλε στον Λίνκολν παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και διαπίστωσε ότι το δίπλωμά του ήταν ανασταλμένο. Οι αρχές επίσης υπέθεσαν ότι ήταν μεθυσμένος, κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα από δύο τεστ.

«Απαιτείται να έχετε δίπλωμα οδήγησης στη Βρετανική Κολομβία αν οδηγείτε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα στο δρόμο», εξήγησε η δικηγόρος Κίρα Λι στο CBC. «Αυτό περιλαμβάνει τα Barbie αυτοκίνητα, τα παιδικά αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά σκέιτμπορντ — οτιδήποτε τέτοιο. Απαιτείται δίπλωμα και ασφάλιση».

Ο Λίνκολν δήλωσε ότι σκοπεύει να αμφισβητήσει το πρόστιμο και παίρνει το περιστατικό, που έγινε viral στα social media, με χαλαρότητα.

«Ήταν πολύ καλός», είπε για τον αστυνομικό που τον συνέλαβε. «Συμπλήρωνε όλα τα χαρτιά, λέγοντας ‘Είναι η πρώτη μου φορά!’»

«Μην πίνετε και οδηγείτε», κατέληξε ο Λίνκολν δίνοντας τη δική του συμβουλή.