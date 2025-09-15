Έξω φρενών είναι οι αγρότες στις ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξεμένουν από εργάτες γης, εξαιτίας της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων τους ήταν παράτυποι μετανάστες.

Οι απελάσεις «εξπρές» χιλιάδων ανθρώπων που εισήλθαν χωρίς χαρτιά στην Αμερική, ερήμωσαν τα αμερικανικά χωράφια, με τους Αμερικανούς να αρνούνται να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών μισθών.

Ενδεικτικό της κατάστασης, είναι ότι το αγροτικό εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 155.000 άτομα – περίπου 7% – μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας. Αυτό συμβαδίζει με τα στοιχεία του Pew Research Center που δείχνουν ότι το συνολικό εργατικό δυναμικό των μεταναστών μειώθηκε κατά 750.000 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, έγραψε το Politico.

Η ειρωνεία της υπόθεσης όμως, είναι πως οι Αμερικανοί αγρότες ψήφισαν τον Τραμπ για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Να διώξει όλους τους παράτυπους μετανάστες από τη χώρα. Μόνο που με βάση όσα υποστήριξαν, δεν περίμεναν να τούς γυρίσει μπούμερανγκ η απόφαση.

«Πιστεύαμε ότι θα έδιωχνε τους παραβατικούς μετανάστες. Αυτούς που σκοτώνουν και βιάζουν στις πόλεις και τρώνε τα ζώα (σ.σ. Θεωρία συνωμοσίας που αναπαρήγαγε ο Τραμπ λίγο πριν τις εκλογές του 2024). Ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα έδιωχνε τους εργάτες μας… Η φάση γ…», δήλωσε ένας Αμερικανός αγρότης που ψήφισε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Αμερικανοί αγρότες προτιμούν να προσλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες για δύο λόγους. Πρώτον, τούς δίνουν μικρό μισθό, ο οποίος τους κρατάει ικανοποιημένους, σε αντίθεση με έναν Αμερικανό που θα ζητούσε να πληρωθεί κανονικά.

Δεύτερον, για να προσλάβουν νόμιμα έναν μετανάστη, χρειάζεται μια τεράστια γραφειοκρατική διαδικασία, γνωστή ως πρόγραμμα H-2A. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει εργασία με χαμηλούς μισθούς σε μετανάστες, αλλά βάζει πολλούς περιορισμούς.

Αρχικά, η εργασία πρέπει να είναι εποχιακή και ορίζεται με βάση τις γραφειοκρατικές ανάγκες του προγράμματος και όχι των αγροτών. Έτσι, π.χ. ένας αγρότης δεν βρίσκει χέρια την άνοιξη που χρειάζεται για τα χωράφια του, ενώ κάποιος που διατηρεί φάρμα δεν έχει προσωπικό για να τη στελεχώσει όλο το χρόνο.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο H-2A μπορεί να «κοπούν» ή να μπουν σε αναμονή αν έχουν θέμα με τη βίζα (παρέχεται προσωρινή), χωρίς κάποιος άλλος να πάρει τη θέση τους όμως.

«Αν δεν βρούμε εργατικά χέρια, δεν θα θερίσουμε τις σοδειές και δεν θα αρμέξουμε τις αγελάδες μας», δήλωσε ο γαλακτοπαραγωγός Tim Wood, ψηφοφόρος του Τραμπ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Farm Bureau της Πενσυλβάνια. «Ξέρω οικογένεια που πούλησε τα ζώα της για να έχει χρήματα να επιβιώσει. Βιώνουμε καταστάσεις που ακούγαμε σε ιστορίες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, ο John Painter, Ρεπουμπλικανός αγρότης με χωράφια και γαλακτοκομείο, δήλωσε πως έπεσε θύμα των πολιτικών που υπερασπίστηκε. «Είχα προσλάβει ένα ζευγάρι από το Μεξικό… Τούς έχασα όταν συνέλαβαν τον άνδρα στη Νέα Υόρκη, επειδή είχε ψεύτικα χαρτιά… Καταλαβαίνω ότι βρισκόταν εδώ παράνομα, αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι είναι άνθρωποι. Θέλουν το αμερικανικό όνειρο και θέλουν να δουλέψουν».